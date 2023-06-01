Çilekli kek nasıl yapılır?

Servis: 25 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika

Çilekli kek için malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un (kalıp için)

Yarım kg çilek

3 yumurta

Yarım bardak sıvı yağ

1 bardak yoğurt

1 bardak pudra şekeri

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 limon suyu

2,5 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzerine:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

7 - 8 adet çilek

Çilekli kek yapılışı:

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağı sürüp un serpiştirin, unun fazlalığını silkeleyin.

*Çilekleri yıkayıp kurulayın, yarısını hamurun ortasına koyacağımızdan minik küpler halinde doğrayın, diğer yarısını üzeri için ikiye bölün.

*Yumurtalar, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, rendelenmiş limon kabuğu ve limon suyunu derin bir kaba alıp mikser yardımıyla 3 - 4 dakika çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın (hafif akışkan bir hamur elde ediyoruz). Hamurun yarısını kalıba aktarın, üzerine minik doğranmış çilekleri serpiştirin. Hamurun diğer yarısını üzerine aktarın. Üzerine yarım doğranmış çilekleri yerleştirin.

*170 derecede önceden ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıkta sonra ilk sıcaklığı geçince üzerine pudra şekeri serpiştirin. Dilerseniz üzerini çileklerle süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...