Çikolatalı kalp kurabiye nasıl yapılır?

Sevgililer Günü'ne özel lezzetli bir tarif: Çikolatalı kalp kurabiye...

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Çikolatalı kalp kurabiye
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Sevdiklerimiz için hazırlayabileceğimiz yapılışı kolay ve leziz bisküviler...

Servis: 30 adet

Pişirme süresi: 10-12 dakika

 

Çikolatalı kalp kurabiye malzemeler:

  • 200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 125 gr tereyağı, oda ısısında
  • 125 gr toz şeker, 1 su bardağından bir parmak az
  • 1 orta boy yumurta
  • 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
  • 250 gr un, 2 su bardağı
  • 25 gr kakao, 1 yemek kaşığı
  • 100 gr beyaz çikolata

 

 

Çikolatalı kalp kurabiye yapılışı:

Tereyağı, toz şeker ve portakal kabuğu rendesini yoğurma kabına alıp el mikseriyle çırpın, yumurtayı ekleyip homojen kıvama gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın. Un ve kakaoyu eleyerek yumurtalı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan elinizle yoğurmaya başlayın (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz). Hamuru küçük boy buzdolabı poşetine alıp yassılaştırarak buzdolabında 1 saat bekletin (hamur buzdolabında kıvam alacaktır). Tezgaha pişirme kağıdı veya silikon mat serip hamuru üzerine alarak merdane ile yarım cm inceliğinde açın. Kalp kurabiye kalıplarıyla kesin. Kenarlarından kalan hamurlar bitene kadar aynı işleme devam edin. Hamurları aralıklı olarak pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. 5 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin (fırın ısıları markalara göre farklılık gösterdiğinden kurabiye pişirdiğiniz ısıya ayarlayın). Pişen bisküvileri soğuyana kadar tepside bekletin. Beyaz çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada eritin. Bisküvilerin uçlarını çikolataya batırıp ızgara tel üzerine alın.

 

Not: Bisküviler sıcakken yumuşak olup soğuyunca sertleşerek kıyır kıyır bir kıvam alacaklardır. Afiyetle sevgiyle kalın…

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