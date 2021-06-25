Çikolata soslu lavantalı puding

Müjgan Yurtseven'in tarif defterimden altında vanilyalı puding, arasında kakaolu bisküvi, üzerindeki çikolatalı sosu ve lavantanın ferahlatıcı tadıyla leziz yaz tatlısı...

Çikolata soslu lavantalı puding
Yaşam
25 Haziran 2021 Cuma

Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Çikolata soslu lavantalı puding için malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

Puding için;

  • 1 lt süt

  • 3/4 bardak toz şeker

  • 1 bardak un

  • 1 yumurta

  • 1 paket vanilya

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • 6 adet kakaolu bisküvi

Çikolata sosu için;

  • 200 gr bitter çikolata

  • 3/4 bardak süt

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

  • 1 yemek kaşığı lavanta

Yapılışı:

*Süt, toz şeker, un ve yumurtayı tencereye alıp malzemeler iyice karışana kadar mikser ile çırpın. Orta ateşte el çırpıcısı ile sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağı kapatıp vanilya ve tereyağını ekleyerek mikserle 3- 4 dakika çırptıktan sonra kaselere 3/4 oranında olacak gibi pay edin, üzerlerine birer adet kakaolu bisküvi yerleştirin.


*Çikolata sosu için; Sütü küçük bir sos tenceresine alarak kaynama noktasına gelene kadar ısıtın, ocağı kapatıp çikolatayı küçük parçalara bölerek ekleyin, homojen ve akışkan kıvama gelene kadar karıştırıp bekletmeden bisküvilerin üzerine pay edin. Oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın. 2 saat kadar soğuttuktan sonra üzerlerine Antep fıstığı ezmesi ve lavanta serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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