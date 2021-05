Yüz masajı nasıl yapılmalı?

Lenfödem Terapisti ve manuel lenfatik drenaj uygulayıcısı Lisa Gainsley, cildimizin en büyük organımız olduğunu hatırlatarak özellikle yüzümüzün fiziksel, zihinsel ve duygusal durumumuzun bir yansıması olduğunu söylüyor. Gainsley, baş ve boyundaki birçok kas ve lenf nodlarının sıklıkla aktif olduğunu ve doğru yapılan bir yüz masajı ile bu bölgedeki lenflerin rahatlatılabileceğini de ifade ediyor.

Baş ve boyundaki birçok kas ve lenf nodu, sürekli olarak uyaranları alır, bunlara tepki verir ve bunları işler. Düşünmek, konuşmak, koklamak, hissetmek, tatmak ve dünyayı deneyimlemek için kafamızı kullanırız. Ağız, kulaklar, burun ve boğaz, çevresel tahriş edicilere karşı savunmasızdır. Çenenizi sıkmanız veya tüm gün bir ekrana bakmanız sonucunda cildinizin yüzeyinde durgunluk varsa, hayati besinlerin ve oksijenin akışının hücrelere ulaşması zorlaşır. Lenfatik damarların atıkları temizleme yeteneği de, kas gerginliği tarafından engellenebilir.

Lenfatik yüz masajı nasıl etkili olur?

Vücutta toksinler biriktiğinde, cildin görünüşü bundan etkilenir. Örneğin alkol ve sigara, kan damarlarının genişlemesine, şişkinlik ve ödem şeklinde vücutta sıvı tutulmasına neden olur. Yüzdeki lenf bezleri, bu zararlı maddelerin biriktiği yerlerdir ve nihayetinde köprücük kemiğindeki bir bölgeye boşalırlar. Bu bölgede ve hat üzerinde doğru hareketleri ve basıyı uyguladığınızda, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki yabancı maddelerin tahliye edilmesini kolaylaştırırsınız. Bu da, yüzde oluşan kızarıklık, şişkinlik, çatlak gibi durumların temel nedenlerinden biri olan sıkışmış bakterileri temizleyebilir.

Lenfatik yüz masajı nasıl yapılır?

Lisa Gainsley’in önerilerine göre kendi kendinize lenfatik yüz masajı yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Adım: Köprücük

Boynumuzun hemen altında yer alan ve omuzlarımıza doğru uzanan köprücük kemiklerinin üzerinde supraklaviküler lenfatik düğümler yer alır. Parmak uçlarıyla köprücük kemiklerinin üzerindeki oyuklara bastırmak, buradaki düğümleri uyaracaktır. Hafifçe aşağı ve omuzlara doğru bastırırken bir J harfi çizer gibi hareket edin ve bu hareketi 10 kez tekrarlayın.

2. Adım: Boyun

Boyun bölgesini uyarmak için üç aşamalı bir seri uygulayın: Önce iki avucunuzu da boynunuza yerleştirin ve köprücük kemiğinize doğru aşağı doğru inerken cildi nazikçe hareket ettirin. 10 kez tekrarlayın. Serçe parmaklarınızı kulaklarınızın arkasındaki oyuğa oturtacak şekilde ellerinizi daha yükseğe yerleştirin, parmak uçlarınız çapraz olarak kulaklarınızı işaret etsin. Cildi boynunuza doğru aşağı doğru germek için avuç içlerinizi kullanın. 5 kez tekrarlayın. Boynunuzun aşağısına kadar kulaklarınızın arkasından hafif fırça darbeleri yapın. 5 kez tekrarlayın. Bir kez de yutkunun.

3. Adım: Mr. Spock

Tıpkı Uzay Yolu’ndaki Mr. Spock’tan bildiğimiz meşhur Vulcan selamı gibi, orta ve yüzük parmaklarınızı birbirinden ayırın. Orta ve işaret parmağınızı kulağın arkasındaki kıkırdak oyuğuna, yüzük ve serçe parmağınızı ise kulağınızın önüne yerleştirin. Hafif bir C harfi çizer gibi nazikçe geri ve aşağı hareketlerle bu bölgeye masaj yapın. Hareketi ritmik bir şekilde 10 kez tekrarlayın ve bir kez yutkunun.

4. Adım: Kafatası

Parmak uçlarınızla enseden yukarı doğru oksipital çıkıntı adı verilen bölgeyi bulun. Ensenizdeki boşluğun üzerinde hissettiğiniz ilk kafatası çıkıntısı burasıdır. Parmaklarınızı birbirine değdirerek parmak uçlarınızla, ensenizden bu bölgeye doğru nazikçe yürüyün; ardından bir şelalenin dağdan aktığı gibi, parmak uçlarınızı ensenizden aşağı doğru kaydırın, 10 kez tekrarlayın.

5. Adım: Eller Omuza

Ellerinizi omuzlarınızın üstüne koyun, dirsekleriniz tam önünüze baksın. Nefes alın, sonra nefes verirken parmak uçlarınızı omuzlarınızda tutarak dirseklerinizi bırakın. 5 kez tekrarlayın. Bu, lenfatik sıvının boynunuzun arkasından köprücük kemiğinizin üzerindeki kanala taşınmasına yardımcı olur.

6. Adım: Yüz Dolaşma

Yüzünüzü parmak uçlarınızla çenenizden kulaklarınıza, yanaklarınızdan kulaklarınıza, burun köprüsünden alnınızın ortasına, sonra kulaklarınıza doğru; parmak uçlarınızla hafifçe fırçalar gibi yapın. Ardından kaşlarınız boyunca kulaklarınıza doğru fırçalayın. Üç kez tekrarlayın.

7. Adım: Göz Çevresi

Başparmaklarınızla gözlerinizin iç oyuğuna (burnunuza yakın olan köşeye) doğru 3 saniye boyunca bastırın. Ardından parmağınızı kaşlarınızın altına/iç kısmına doğru hareket ettirin. Orada 3 saniye tutun. Ardından şakaklarınıza doğru kaşlarınıza masaj yapın. 3 kez tekrarlayın.

8. Adım: Elmacık

Dörder parmağınızı elmacık kemiklerinizin üzerine, gözlerinizin tam altındaki kemiğe yerleştirin. Bu çizgi boyunca kulaklarınıza doğru çok nazikçe bastırın ve hareketi 3 kez tekrarlayın

9. Adım: Tekrar Gözler

7. Adımı tekrarlayın. Gözlerin iç köşesine, kaş kemiklerine ve şakaklarınıza masaj yapın

10. Adım: Göz Açma

Sağ baş parmağınızı sağ gözünüzün altına ve işaret parmağınızı kaşınıza yerleştirin. Gözünüzü sanki iyice "açıyor" gibi işaret parmağınızı hafifçe kaldırın. Tüy kadar hafif olun. Parmaklarınızı kaşlarınızdan şakaklarınıza doğru 3 kez yavaşça yürütün. Sol tarafta da 3 kez tekrarlayın.

