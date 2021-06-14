Cibes otu salatası

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden, Ege otlarından cibes ile yapabileceğiniz sağlıklı ve leziz salata tarifi..

Cibes otu salatası
Yaşam
14 Haziran 2021 Pazartesi

Kuru meyveler ve file bademin de çok yakıştığı salata & meze arası lezzeti deneyin derim...


Servis: 2 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Cibes otu salatası için malzemeler:

  • 300 gr cibes otu + 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 limon suyu

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı turna yemişi

  • 3 kuru kayısı, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş file badem




Cibes otu salatası yapılışı:

*Cibes otlarının dış yapraklarını kopartıp ortalarındaki bölümü bütün bırakarak suya alın, üzerlerini aşana kadar soğuk su ve sirkeyi ilave edin. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.


*Derin bir tenceye 2 lt kadar su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca karbonat ve cibes otlarını ilave edin. 2 - 3 dakika haşlayıp kevgir yardımıyla buzlu suya alın (pişmesini hızlıca sonlandırmak için). Soğuyan cibes otlarını süzgece alın, sularından tamamen süzülünce servis tabağına geçirin.


*Sarımsak, limon suyu, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Turna yemişi, kuru kayısı ve bademleri üzerine serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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