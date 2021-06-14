Kuru meyveler ve file bademin de çok yakıştığı salata & meze arası lezzeti deneyin derim...

Servis: 2 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Cibes otu salatası için malzemeler:

300 gr cibes otu + 1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı karbonat

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 limon suyu

Yarım çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı turna yemişi

3 kuru kayısı, doğranmış

1 yemek kaşığı kavrulmuş file badem

Cibes otu salatası yapılışı:

*Cibes otlarının dış yapraklarını kopartıp ortalarındaki bölümü bütün bırakarak suya alın, üzerlerini aşana kadar soğuk su ve sirkeyi ilave edin. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.

*Derin bir tenceye 2 lt kadar su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca karbonat ve cibes otlarını ilave edin. 2 - 3 dakika haşlayıp kevgir yardımıyla buzlu suya alın (pişmesini hızlıca sonlandırmak için). Soğuyan cibes otlarını süzgece alın, sularından tamamen süzülünce servis tabağına geçirin.

*Sarımsak, limon suyu, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Turna yemişi, kuru kayısı ve bademleri üzerine serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...