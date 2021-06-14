Kuru meyveler ve file bademin de çok yakıştığı salata & meze arası lezzeti deneyin derim...
Servis: 2 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Cibes otu salatası için malzemeler:
- 300 gr cibes otu + 1 yemek kaşığı sirke
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 limon suyu
- Yarım çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı turna yemişi
- 3 kuru kayısı, doğranmış
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş file badem
Cibes otu salatası yapılışı:
*Cibes otlarının dış yapraklarını kopartıp ortalarındaki bölümü bütün bırakarak suya alın, üzerlerini aşana kadar soğuk su ve sirkeyi ilave edin. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.
*Derin bir tenceye 2 lt kadar su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca karbonat ve cibes otlarını ilave edin. 2 - 3 dakika haşlayıp kevgir yardımıyla buzlu suya alın (pişmesini hızlıca sonlandırmak için). Soğuyan cibes otlarını süzgece alın, sularından tamamen süzülünce servis tabağına geçirin.
*Sarımsak, limon suyu, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Turna yemişi, kuru kayısı ve bademleri üzerine serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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