Charlie Siem & Caroline Jaya Ratnam İstanbul'da

Konserde ünlü kemanacıya 2010 yılında Warner Classics etiketiyle “Charlie Siem Plays Virtuoso Violin Works” isimli albümde birlikte çalıştıkları ve halen çalışmakta olduğu ünlü piyanist Caroline Jaya-Ratnam eşlik edecek. Ülkemizde daha önceki yıllarda da birçok konser veren sanatçı profosyenelliğin ötesinde sahnedeki asil duruşu şık giyimi ve klas yaşam tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
Klasik müziğin tüm klaslığını üzerinde barındıran Charlie Siem konserlerinde çok değerli “D’Egville” olarak anılan 1735 yapımı Guarneri del Gesú kemanı ile sahne alıyor. Bu kaçırılmayacak konser için biletler CRR Konser Salonu gişesinden ve internetten temin edilebilir.
Charlie Siem Caroline Jaya - Ratnam
Konser Mekanı: CRR Konser Salonu
Tarih: 15 Ekim 2019
Konser saati: 20.00
Charlie Siem Caroline Jaya - Ratnam Konser Programı
Keman: Charlie Siem
Piyano: Caroline Jaya-Ratnam
Program
J.S Bach
Solo Keman için Sonat, No.1, Sol minör, BWV 1001
L.V. Beethoven
Keman ve Piyano İçin Sonat, Sol Majör
1. Grieg
Keman ve Piyano İçin Sonat, No.3, Do minör Op. 45
Hazırlayan: Konser Arkası / Osman Enfiyecizade
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