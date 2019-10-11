Charlie Siem & Caroline Jaya Ratnam İstanbul'da

Dünyaca ünlü keman virtüözü Charlie Siem 15 Ekim Salı günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Bach Beethoven ve Grieg gibi ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvarla muhteşem bir geceye damgasını vuracak.

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Charlie Siem & Caroline Jaya Ratnam İstanbul'da

Konserde ünlü kemanacıya 2010 yılında Warner Classics etiketiyle “Charlie Siem Plays Virtuoso Violin Works” isimli albümde birlikte çalıştıkları ve halen çalışmakta olduğu ünlü piyanist Caroline Jaya-Ratnam eşlik edecek. Ülkemizde daha önceki yıllarda da birçok konser veren sanatçı profosyenelliğin ötesinde sahnedeki asil duruşu şık giyimi ve klas yaşam tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

 

Klasik müziğin tüm klaslığını üzerinde barındıran Charlie Siem konserlerinde çok değerli “D’Egville” olarak anılan 1735 yapımı Guarneri del Gesú kemanı ile sahne alıyor. Bu kaçırılmayacak konser için biletler CRR Konser Salonu gişesinden ve internetten temin edilebilir.

 

 

Charlie Siem Caroline Jaya - Ratnam

Konser Mekanı: CRR Konser Salonu

Tarih: 15 Ekim 2019

Konser saati: 20.00

 

Charlie Siem Caroline Jaya - Ratnam Konser Programı

Keman: Charlie Siem

Piyano: Caroline Jaya-Ratnam

 

Program

J.S Bach

Solo Keman için Sonat, No.1, Sol minör, BWV 1001

L.V. Beethoven

Keman ve Piyano İçin Sonat, Sol Majör

1. Grieg

Keman ve Piyano İçin Sonat, No.3, Do minör Op. 45

 

Hazırlayan: Konser Arkası / Osman Enfiyecizade

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