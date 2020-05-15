Cevizli un helvası nasıl yapılır?

Kandil gününe özel bir tarif: Cevizli un helvası...

Cevizli un helvası nasıl yapılır?
Yaşam
15 Mayıs 2020 Cuma

Tarif defterimden;

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden un helvası kandillerde, özel günlerde hemen her evde yapılır. Bizim evde en sevilen hali kokusu, kıvamı ve kavrulmuş ceviziyle yerken ağızda dağılması ve damakta bıraktığı lezzeti. Un helvasını biraz dikkat ve özenle, evde de yardım edecek birisi varsa birlikte kavurarak kolaylıkla yapabilirsiniz.


Servis: 6-8 kişilik

Pişirme süresi: 40-45 dakika


Cevizli un helvası için malzemeler:

  • 200 gr tereyağı
  • 100 ml sıvı yağ
  • 500 gr un
  • 1 su bardağı ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

Şerbeti için:

  • 250 gr pudra şekeri
  • 250 ml su

Cevizli un helvası yapılışı:

Öncelikle şerbetini hazırlayalım;

Pudra şekeri ve suyu tencereye alın, orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak bir taşım kaynatıp ocağı kapatın, ılınması için kenara alın. Tereyağı ve sıvıyağı kalın tabanlı geniş bir tencereye veya tavaya alın. Orta ateşte yağ eriyince unu yavaş yavaş ekleyin, unun kokusu çıkmaya başlayınca ocağı kısık ateşe ayarlayın. Unun rengi koyulaşana kadar tahta kaşık ile sürekli karıştırarak yaklaşık 45 dakika kavurun (cevizin yanmaması için 20. dakikadan sonra ekleyin). Kavrulan una şerbeti eklerken topak olmaması için bir yandan hızlıca karıştırın. Un şerbeti çekince kaşığın tersiyle düzeltip ocağı kapatın. Sıcakken kaşıkla dilediğiniz gibi şekil vererek servis tabağına geçirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…




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