Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Cevizli peynir ezmesi için malzemeler:
300 gr tam yağlı beyaz peynir
100 gr lor peyniri
1 su bardağı ceviz içi
Yarım demet maydanoz, yıkanmış
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Cevizli peynir ezmesinin yapılışı:
- Peynirleri geniş bir kaba alarak çatal yardımıyla ezin.
- Ceviz içi, maydanoz, sarımsak, kekik, pul biber ve zeytinyağını rondodan geçirin ve peynirlere ekleyip spatula yardımıyla iyice karıştırın.
- Cevizli peynir ezmesini servis tabağına aktarıp üzerini dilediğiniz gibi ceviz içi, zeytinyağı ve pul biber ile süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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