Cerebral Palsy’li çocuklar için 6 Ekim’de yeşil giyinin!

Cerebral Palsy’li çocuklar için yeşil giyinmeye var mısınız? Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’ne dikkat çekmek için herkesi yeşil giymeye davet etti.

Cerebral Palsy’li çocuklar için 6 Ekim’de yeşil giyinin!
Sağlık
04 Ekim 2022 16:53 Güncelleme: 04 Ekim 2022 16:58
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Her yıl 6 Ekim’de tüm dünyada 100’den fazla ülkede sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler Cerebral Palsy’nin rengi olan “yeşil” ile farklı etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yürütüyorlar. Ülkemizde ise 6 Ekim Perşembe günü İGA Kulesi, Metropol İstanbul Binası, Watergarden, Akasya, İstinye Park, Trump Towers, Akbatı, Vadi İstanbul, Capacity, Grand Pera AVM’ler gibi İstanbul’un önemli binaları Cerebral Palsy farkındalığı için yeşil olacak.


Destek veren ünlü isimlerin yeşil giyeceği, markaların logolarını yeşil renk yapacağı 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü'nde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye “Yeşil Giyin” “Logonu Yeşil Yap”, “Yeşil Işık Yak” mottolarıyla hareket ederek herkesi farkındalık yaratmaya davet etti.


Yeşil rengin anlamı


Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigâr Evgin, 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü için yaptığı açıklamada “Sizleri Serebral Palsi'ye yönelik farkındalık hareketine destek olmanız için yeşil bir aksesuar ya da giysi ile bu iyilik hareketine eşlik etmeye davet ediyoruz.” diyerek çağrıda bulundu.


Evgin ayrıca yeşilin anlamını “Yeşil, filizlenme, büyüme, hayatın en önemli süreci olan rahat nefes alma, ferahlama ve yaşamın yenilenmesini temsil eden renktir. Biz de Cerebral Palsy’li çocuklarımızın filizlenmesi için yeşil mottosuyla farkındalık yaratıyoruz.” diye açıkladı. Vakıf, Serebral Palsi bilinirliğini artırma hedefiyle Ekim ayı boyunca birçok etkinlik düzenleyecek.


Farkındalık hareketine destek olmak isteyenler 6 Ekim’de kişisel ya da kurumsal sosyal medya hesaplarından @cerebralpalsytr hesabını etiketleyecek ve #yeşilgiy #dünyacerebralpalsygünü #worldcpday #cerebralpalsy hashtag’leri paylaşacak.



Cerebral Palsy (Serebral Palsi) nedir?

Dünyada 17 milyon kişiyi etkilemiş olan Cerebral Palsy, duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık görülen fiziksel engellik durumu. Türkiye’de her gün 16’dan fazla bebek, bir başka deyişle her yıl 6.000’den fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı alıyor. Serebral palsiye hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durum ve hastalıklar da eşlik edebiliyor.


Cerebral Palsy’li çocukların ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alması gerekiyor. Erken tanı ve tedavi ile serebral palsili çocuklarda önemli gelişmeler sağlanabiliyor. Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluş olarak CP’li çocuk ve yetişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlıyor. Vakıf bu sene 50. yılını kutluyor.


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