Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık 'ekmek' bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı Çatalhöyükte yeni buluntulara rastlanıyor. Üstten girilen, birbirlerine bitişik kerpiç evlerin bulunduğu "Mekan 66" olarak adlandırılan alanda fırın yapısı keşfedildi.

Büyük ölçüde tahrip olan fırının çevresinde, buğday, arpa, bezelye tohumlarıyla yiyecek olabileceği değerlendirilen avuç içi büyüklüğünde bir buluntuya rastlandı.

Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyükteki kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu.