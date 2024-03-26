Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık 'ekmek' bulundu

Dünyada ilk kentleşme modellerinden olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Çatalhöyük'teki kazıda ortaya çıkarılan buluntunun 8600 yıllık ekmek olduğu tespit edildi.

Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık 'ekmek' bulundu
Yaşam
Giriş: 26 Mart 2024 11:19 Güncelleme: 26 Mart 2024 11:20
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Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı Çatalhöyükte yeni buluntulara rastlanıyor. Üstten girilen, birbirlerine bitişik kerpiç evlerin bulunduğu "Mekan 66" olarak adlandırılan alanda fırın yapısı keşfedildi.




Büyük ölçüde tahrip olan fırının çevresinde, buğday, arpa, bezelye tohumlarıyla yiyecek olabileceği değerlendirilen avuç içi büyüklüğünde bir buluntuya rastlandı.


Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyükteki kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu.


Türkiye'nin 21 UNESCO Dünya Mirası

Türkiye'den birçok kültürel öge, ritüel ve gelenek UNESCO Kültürel Mirası Listesi'nde yer alıyor. İşte Türkiye’nin 21 UNESCO Dünya Mirası...

21
1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985
2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986
5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987
6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)
7. Xanthos - Letoon (Antalya-Muğla) 1988
8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994
9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015
15. Efes (İzmir) 2015
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016
17. Aphrodisias (Aydın) 2017
18. Göbeklitepe (Şanlıurfa) 2018
19. Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021
20. Gordion antik Kenti (Ankara) 2023
21. Türkiye'nin ilk seri kültürel varlıkları: Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami, Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Cami ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Cami ve Afyonkarahisar Ulu Cami 2023

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