Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan altın madalya!

Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüş ile Avrupa şampiyonu; Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüş ile Avrupa ikincisi oldu.

Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan altın madalya!
Yaşam
Giriş: 13 Şubat 2024 11:00
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Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Ayrıca Milli halterci Gamze Altun da Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.


Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu. Bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.





Gamze Altun'dan hem rekor hem altın madalya

Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristanda düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.


Cansu Bektaş kimdir?

Cansu Bektaş, 23 Kasım 2003 tarihinde, Giresun'da doğdu. Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Bektaş, Olimpiyatlarda Türkiye rekorunu kırarak ülke tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Nevşehir'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye rekorunu kıran Bektaş, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda da 45 kiloda 3 altın madalya kazandı.


Gamze Altun kimdir?

Gamze Altun, 29 Temmuz 2003 tarihinde, Mersin'de doğdu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Gamze Altun, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti.


Olimpiyat madalyası kazanan Türk kadın sporcular

İşte olimpiyat madalyası almaya hak kazanan başarılı Türk kadın sporcularımız...

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Hülya Şenyurt Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya elde eden ilk kadın sporcusu, judocu. 1992 yılında Barselona'da gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.
Hamide Bıkçın Çetiner Hamide Bıkçın Çetiner, Türk tekvandocu. Türkiye'yi 2000 Yaz Olimpiyatları'nda temsil etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Nurcan Taylan Nurcan Taylan, Türk kadın halterci. Türkiye'ye Olimpiyat Şampiyonluğu kazandıran ilk kadın sporcu oldu.2004'te Atina'daki olimpiyatlarda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Azize Tanrıkulu Azize Tanrıkulu olimpiyat ikincisi oldu. Avrupa şampiyonu Türk millî tekvandocu. Azize Tanrıkulu, 2008 Pekin Olimpiyatları kadınlar 57 kg tekvandoda olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Nur Tatar Askari Nur Tatar Askari, Türk millî tekvandocu. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.


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