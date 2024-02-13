Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan altın madalya!

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Ayrıca Milli halterci Gamze Altun da Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu. Bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.

Gamze Altun'dan hem rekor hem altın madalya

Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristanda düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Cansu Bektaş kimdir?

Cansu Bektaş, 23 Kasım 2003 tarihinde, Giresun'da doğdu. Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Bektaş, Olimpiyatlarda Türkiye rekorunu kırarak ülke tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Nevşehir'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye rekorunu kıran Bektaş, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda da 45 kiloda 3 altın madalya kazandı.

Gamze Altun kimdir?

Gamze Altun, 29 Temmuz 2003 tarihinde, Mersin'de doğdu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Gamze Altun, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti.