Çam ağacı milföy börek

Müjgan Yurtseven'den sarımsaklı ve biberiyeli sosuyla çok lezzetli olan peynirli çam ağacı milföy börek...

Çam ağacı milföy börek
Yaşam
Giriş: 22 Aralık 2024 00:29 Güncelleme: 22 Aralık 2024 00:30
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Yılbaşı akşamı için yemek öncesi iştah açıcı olarak hazırlanabilir...


Servis: 1 adet çam ağacı + 8 - 9 adet minik sade börek

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika


Malzemeler:

  • 8 - 9 adet kare milföy hamuru
  • 150 gr dil peyniri veya minik top mozarella
  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

Sosu için;

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 3 - 4 dal biberiye, incecik doğranmış



Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.


*Milföy hamurları oda ısısına gelince her birini 4 eşit parça olacak gibi kesin. Ortalarına minik kesilmiş dil peyniri veya mozarella yerleştirip üzerlerine kuru kekik serpiştirin, bohça gibi kapatarak ters çevirip çam ağacı şeklinde tepsiye sıralayın (pişerken kabaracaklarından yarımşar santim aralıklı yerleştirin). Kalan milföyleri dilediğiniz kurabiye kalıplarıyla keserek tepsiye alın.


*Biberiye haricindeki sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın ve yarısını hamurların üzerine sürün.


*Sosun diğer yarısına doğranmış biberiyeyi ekleyip karıştırın.


*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 20 - 25 dakika pişirin. Börekleri fırından çıkartıp sıcakken üzerlerine kalan biberiyeli sosu gezdirin.


Kısa bir not;

*Bu defa elimdeki dil peynirini değerlendirdim, pişerken kenarlara yayıldılar ama kızarmış peynirlerin çıtır çıtır lezzetini evde herkes çok beğendi, dağılmasını istemezseniz minik top peyniri kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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