Büşra Işıldar kimdir?

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi yenen Büşra Işıldar, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükseldi. Finale çıkan Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu da yenerek Dünya şampiyonu oldu.

Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Büşra Işıldar, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Şampiyonluğunu sosyal medyadan duyuran Işıldar şu cümleleri kullandı: "Veeeee Dünya Şampiyonluğu... Polonya’da düzenlenen Genç Bayanlar Dünya Şampiyonasında Hintli, Polon ve Rus rakibimi 5-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldum. 3 Avrupa Şampiyonu bulunan kariyerime Dünya Şampiyonluğunu ekledim. Çok daha güzellerini hedefledim. Allah utandırmasın. Destek olan herkese çok teşekkür ederim."