Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Hsiao-Wen Huang’ı 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de, 69 kg yarı final müsabakasında Lovlina Borgohain'i 5-0 mağlup ederek finale çıkmaya hak kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finalde
Yaşam
04 Ağustos 2021 Çarşamba

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı. Çakıroğlu, Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.


Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu. Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü saat 08.15'te oynanacak.


Buse Naz Çakıroğlu'nun galibiyet sonrası sosyal medya paylaşımı:



Busenaz Sürmeneli de finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de finale yükseldi.


Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya mücadelesindeki rakibi Çinli Hong Gu oldu. Busenaz'ın Hong Gu ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.


Busenaz Sürmeneli'nin galibiyet sonrası sosyal medya paylaşımı:


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