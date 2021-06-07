Bulgurlu ebegümeci sarması nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in bu tarifini isterseniz yanında sarımsaklı yoğurt ile, domates sos veya sade olarak bol limonlu soğuk veya sıcak olarak tüketebilirsiniz. Leziz ve sağlıklı yaz yemeği arayanlara bulgurlu ebegümeci sarması tarifi...

Bulgurlu ebegümeci sarması nasıl yapılır?
Yaşam
07 Haziran 2021 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Bulgurlu ebegümeci sarması için malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 bağ iri yapraklı ebegümeci

  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 10 dal taze soğan, beyaz ve yeşil bölümleri ayrı ayrı ince doğranmış

  • 1 bardak iri pilavlık bulgur

  • 3 diş sarımsak, ezilmiş

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım bardak sıcak su

  • Yarım demet maydanoz, ince doğranmış

  • 8 - 9 dal taze nane, ince doğranmış

  • 1 yeşil elma

  • 1 limon suyu

  • 1 bardak sıcak su




Bulgurlu ebegümeci sarması yapılışı:

*Ebegümecinin saplarını kesip yapraklarını derin bir kaba alın. Üzerlerini aşana kadar kaynar su dökün. Spatula yardımıyla alt üst yaparak buzlu suya geçirin (yaprakları çok narin olduğundan sıcak suda iki dakika bekletmek yeterli oluyor). Daha sonra süzgeçe alın.


*İç harç için; 2 yemek kaşığı zeytinyağı, taze soğanın beyaz bölümü ve bulguru geniş bir tencereye alarak 3 - 4 dakika kavurun. Sarımsak, baharatlar, tuz ve sıcak suyu ekleyin, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirip ocağı kapatın. Taze soğanın yeşil bölümleri, maydanoz ve naneyi ilave ederek karıştırın.


*İç harç bitene kadar yaprakları sarın, tencerenin tabanına ince dilimlenmiş elmaları tek sıra halinde dizerek üzerine sarmaları yerleştirin, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu ve bir bardak sıcak suyu sarmaların üzerine gezdirip küçük bir tabak ile kapatın (sarmaların dağılmadan pişmeleri için). Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte 30 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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