Brüksel Işık Festivali herkesi büyüledi!

Altı yıldır geleneksel olarak düzenlenen Brüksel Işık Festivali’nde bu sene de büyüleyici görüntüler ortaya çıktı.

Brüksel Işık Festivali herkesi büyüledi!
Yaşam
21 Şubat 2022 Pazartesi

Bu sene altıncısı düzenlenen Brüksel Işık Festivali, bölgesel turizm ajansı Visit.brussel’in açıklamalarına göre yaklaşık 300.000 kişi tarafından ziyaret edildi. Ulusal ve uluslararası sanatçılar tarafından kurulan ışıklandırmaların yanı sıra, müzelere rehberli turlar ve gece ziyaretleri de düzenlendi. Flagey bölgesi ise bu yıl ilk kez Brüksel Işık Festivali için süslendi.


Maison de la Radio ve La Cambre Manastırı gibi ikonik yerler de ışıklandırıldı. Aynı zamanda Notre-Dame Katedrali’nin içine asılan ışıklardan da adeta görsel bir şölen oluşturuldu. Bu yıl festivalin yeni özelliklerinden biri ise Brüksel Park’ta yer alan Sibelga Işık Pazarı oldu. Bu pazarda hasar görmüş ışıklandırmalar ücretsiz olarak tamir edildi. İkinci el ışık pazarında ise festival boyunca satın alınabilecek 400’den fazla eşya bulunuyordu.


Visit.brussel, sürdürülebilirliğe dikkat edildiğini vurgulayarak festivalin iki senedir karbon nötr olarak düzenlendiğini belirtti. Bu sene festivalin bütün çevresel değerlendirilmesinin yapılabilmesi ve nasıl geliştirilebileceğinin fark edilmesi için bir dış değerlendirme kurulu da kuruldu. Brüksel Işık Festivali önümüzdeki yıl 9-12 Şubat arasında gerçekleştirilecek.


Çeviren: Dilara Koru

Manşet görseli: Instagram/brightbrussels


Referans: Brussel Times. Brussels light festival attracts 300,000 visitors. Şuradan alınmıştır: https://www.brusselstimes.com/art-culture/206217/brussels-light-festival-attracts-300000-visitors





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