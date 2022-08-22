Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden, çay veya kahve yanına çok yakışan böğürtlenli file bademli yumuşacık nefis kek tarifi...
Dilimledikten sonra tüketmeyeceğiniz miktarını kapalı kapta derin dondurucuda 1 ay kadar saklayabilirsiniz....
Servis: 20 cm lik kare fırın kabında
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 45 - 50 dakika
Böğürtlenli bademli kek için malzemeler:
250 ml lik bardak ölçüsüyle;
2,5 bardak un
1 tutam tuz
1 paket kabartma tozu, 10 gr
Yarım çay kaşığı karbonat
1 paket vanilya, 10 gr
1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
3 yumurta
1 bardak toz şeker
1 bardak yoğurt
100 gr tereyağı
1 limonun rendelenmiş kabuğu
Yarım limon suyu
250 gr böğürtlen
Üzerine;
2 yemek kaşığı file badem
2 yemek kaşığı esmer şeker
Piştikten sonra;
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Böğürtlenli bademli kekin yapılışı
- Keki yapmaya başlamadan önce yumurta, yoğurt ve limonu yarım saat önceden oda ısısına alın. Eş zamanlı tereyağını da eritip oda ısısına gelmesini bekleyin.
- Un, tuz, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek kenarda bekletin.
- Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarını bir tatlı kaşığı tereyağı ile yağlayın (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştırıyor).
- Yumurtalar ve şekeri derin bir çırpma kabına alarak mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika çırpın. Yoğurt, eritilmiş tereyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip mikserin düşük deviri ile 2 - 3 dakika çırpın.
- Unlu karışımı yumurtalı karışıma ilave edip homojen hale gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. En son limon suyunu ilave ederek karışım kremamsı hale gelene kadar 2 - 3 dakika çırpın.
- Hamurun yarısını kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin, üzerine böğürtlenlerin yarısını yerleştirin. Hamurun diğer yarısını böğürtlenlerin üzerine aktarın ve böğürtlenlerin diğer yarısını hamurun üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin.
- Hamurun üzerine file badem ve şeker serpiştirerek 10 dakika önceden 170 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Bu süre sonunda kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse ısı ayarını 165 dereceye düşürüp 5 - 6 dakika daha pişirin.
- Keki fırından aldıktan 10 dakika sonra servis tabağına geçirin, tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Kısa notlar
- Böğürtlenlerin kalıba yapışmamaları ve keki kalıptan kolay çıkarabilmek için kenarlarından iki parmak kadar içeriden yerleştirin.
- Kek & kurabiye gibi tatlılara bir tutam tuz eklemek şeker tadının öne çıkmasını sağlıyor.
- Fırın ısıları markalara göre farklılık gösterdiğinden fırını kek pişirdiğiniz ısıya ayarlayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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