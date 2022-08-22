Böğürtlenli bademli kek

Çay veya kahve ikramlarınız için özel bir lezzet arıyorsanız, Müjgan Yurtseven'in böğürtlenli ve file bademli kek tarifi tam size göre! Üstelik yapımı kolay ve yumuşacık...

Böğürtlenli bademli kek
Yaşam
22 Ağustos 2022 11:13
ABONE OL

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden, çay veya kahve yanına çok yakışan böğürtlenli file bademli yumuşacık nefis kek tarifi...


Dilimledikten sonra tüketmeyeceğiniz miktarını kapalı kapta derin dondurucuda 1 ay kadar saklayabilirsiniz....


Servis: 20 cm lik kare fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika


Böğürtlenli bademli kek için malzemeler:

250 ml lik bardak ölçüsüyle;

2,5 bardak un

1 tutam tuz

1 paket kabartma tozu, 10 gr

Yarım çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya, 10 gr

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

3 yumurta

1 bardak toz şeker

1 bardak yoğurt

100 gr tereyağı

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım limon suyu

250 gr böğürtlen


Üzerine;

2 yemek kaşığı file badem

2 yemek kaşığı esmer şeker


Piştikten sonra;

1 yemek kaşığı pudra şekeri





Böğürtlenli bademli kekin yapılışı

  • Keki yapmaya başlamadan önce yumurta, yoğurt ve limonu yarım saat önceden oda ısısına alın. Eş zamanlı tereyağını da eritip oda ısısına gelmesini bekleyin.

  • Un, tuz, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek kenarda bekletin.

  • Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarını bir tatlı kaşığı tereyağı ile yağlayın (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştırıyor).

  • Yumurtalar ve şekeri derin bir çırpma kabına alarak mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika çırpın. Yoğurt, eritilmiş tereyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip mikserin düşük deviri ile 2 - 3 dakika çırpın.

  • Unlu karışımı yumurtalı karışıma ilave edip homojen hale gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. En son limon suyunu ilave ederek karışım kremamsı hale gelene kadar 2 - 3 dakika çırpın.

  • Hamurun yarısını kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin, üzerine böğürtlenlerin yarısını yerleştirin. Hamurun diğer yarısını böğürtlenlerin üzerine aktarın ve böğürtlenlerin diğer yarısını hamurun üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin.

  • Hamurun üzerine file badem ve şeker serpiştirerek 10 dakika önceden 170 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Bu süre sonunda kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse ısı ayarını 165 dereceye düşürüp 5 - 6 dakika daha pişirin.

  • Keki fırından aldıktan 10 dakika sonra servis tabağına geçirin, tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpiştirin.


Kısa notlar

  • Böğürtlenlerin kalıba yapışmamaları ve keki kalıptan kolay çıkarabilmek için kenarlarından iki parmak kadar içeriden yerleştirin.

  • Kek & kurabiye gibi tatlılara bir tutam tuz eklemek şeker tadının öne çıkmasını sağlıyor.

  • Fırın ısıları markalara göre farklılık gösterdiğinden fırını kek pişirdiğiniz ısıya ayarlayın.




Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.