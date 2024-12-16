Boğaz enfeksiyonlarına karşı alınacak önlemler

Boğaz enfeksiyonuna yakalanmamak için yapabileceğiniz bazı şeyler var! İşte kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için almanız gereken önlemler...

Boğaz enfeksiyonlarına karşı alınacak önlemler
Sağlık
Giriş: 16 Aralık 2024 11:42
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Bu içerik, Prof. Dr. Birsen Çetin tarafından kaleme alınmıştır.


Her yıl sonbahar ve kış ayları tüm dünyada solunum yolu enfeksiyonlarının ve özellikle boğaz enfeksiyonlarının artış gösterdiği bir dönemdir. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre arttığı için ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük gibi belirtilerle seyreden İnfluenza (grip), RSV (Respiratory Syncytial Virus), SARS-CoV-2 (COVİD 19), soğuk algınlığı etkeni Rhinovirüs ve Streptokok enfeksiyonlarında belirgin artış görülmektedir.


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Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

Bağışıklık sistemini güçlendirmek

Bağışıklık sistemi, enfeksiyon etkenleriyle savaşta birincil savunma mekanizmasıdır. Dengeli, çeşitli ve yeterli beslenmek, kaliteli bir uyku, düzenli egzersiz yapmak, huzurlu bir hayata odaklanmak, C vitamini ve D vitamini eksikliği varsa D vitamini takviyesi bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.


El hijyenine özen göstermek

Ellerin su ve sabunla sık yıkanması ve elle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınmak çok önemlidir. Öksürük ve hapşırık esnasında damlacık yayılımını önlemek için mendil kullanılması veya dirsekle ağzın kapatılması gerekmektedir.


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Kapalı, kalabalık ortamlardan ve hasta kişilerden uzak durmak

Hasta olan kişilerle yakın teması sınırlamak enfeksiyon bulaşma riskini azaltır. Yaşam ve çalışma alanlarını iyi havalandırmak ve hasta olan kişilerin maske takması etkili önlemlerdendir.


Aşılar

Çocukluk döneminde olduğu gibi, erişkinlik döneminde de mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilecek birçok hastalık aşıyla önlenebilmektedir. Gripten korunmanın bilinen en etkin yolu aşıdır. Dünya Sağlık Örgütü, 6 aylıktan daha büyük özellikle risk grubunda olan kişilere grip aşısı önermektedir.

Yeterli sıvı tüketimi ile tütün ve zararlı maddelerden uzak durmak

Boğaz mukoza tabakasının sağlıklı kalması için sıvı alımı çok önemlidir. Sigara dumanına maruz kalmak boğaz mukozasını tahriş etmekte ve solunum yolu epitelindeki siliaların hareketini baskılayarak hastalık etkenlerinin temizlenmesini zorlaştırmaktadır.


Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak

Antibiyotikler en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarında yanlış kullanılmaktadır ve bakterilere karşı etkilidir, virüslere etki etmezler. Bu nedenle, hastalığın iyileşme süresini kısaltma, virüslerin diğer insanlara yayılımını engelleme gibi etkileri yoktur. Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncinin artmasına yol açarak gelecekteki tedavi olanaklarını kısıtlar.


Sonuç olarak, kış aylarında boğaz enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yolu, bağışıklık sistemini güçlendirmek, genel hijyen kurallarına uymak ve bilimsel temellere dayalı önlemleri yaşam tarzı haline getirmektir.


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