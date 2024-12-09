Bisküvi kremalı çikolatalı kurabiye 

Müjgan Yurtseven tarifi ile, karamelli bisküvi kreması (biscoff spread) ve çikolata ile hazırladığı nefis kurabiyeler... 

Bisküvi kremalı çikolatalı kurabiye 
Yaşam
Giriş: 09 Aralık 2024 09:51 Güncelleme: 13 Aralık 2024 00:06
ABONE OL

Elde yoğurmadan kolaylıkla yapılan kurabiyeler sevdikleriniz için leziz yeni yıl hediyesi olabilir...


Servis: 11 adet

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 - 12 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
  • 100 gr tereyağı, oda ısısında
  • 150 gr karamelli bisküvi kreması (biscoff spread)
  • 1/4 bardak esmer şeker
  • 1/2 bardak toz şeker
  • 1 M yumurta
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 1 tatlı kaşığı karbonat, 5 gr
  • 1,5 bardak un
  • 1/2 bardak damla çikolata

Üzerleri için;

  • Damla çikolata
  • Karamelli bisküvi kreması




Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.


*Tereyağı ve bisküvi kremasını derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile 2 - 3 dakika çırpın. Esmer şeker, toz şeker, vanilya özütü ve yumurtayı ekleyip kremamsı hale gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. Un ve karbonatı harmanlayıp elekten geçirerek sıvı karışıma ilave edin ve homojen kıvama gelene kadar kısa süre çırpın. En son damla çikolatayı ekleyip çikolata hamura eşit oranda dağılana kadar spatula ile karıştırın.


*Dondurma kaşığı ile hamurdan parçalar alın, aralarda 6 - 7 cm pay bırakacak gibi tepsiye sıralayın (pişince yayılacaklarını göz önüne alın). Üzerlerine bastırmadan 3 - 4 adet damla çikolata yerleştirin.


*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 10 - 12 dakika pişirin (kurabiyeler yayılıp kenarlarından pembeleşmeye başlayınca pişmiş demektir).


*Kurabiyeleri fırından alıp sıcakken üzerlerine minik kaşık yardımıyla karamelli bisküvi kremasından akıtın. Tamamen soğuyana kadar tepside bekletin (Kurabiyeler sıcakken dağılma riski olduğundan soğuyana kadar tepside bekletilmeli!).


Kısa bir not;

*Büyük dondurma kaşığı ile ölçülendirdiğimden 11 adet büyük boy kurabiye oldu, daha küçük kaşıkla 18 - 20 adet kurabiye elde edebilirsiniz. Sadece pişerken epey yayıldıklarından kurabiye hamurunu tepsiye aralıklı olarak sıralayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.