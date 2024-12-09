Bisküvi kremalı çikolatalı kurabiye 

Elde yoğurmadan kolaylıkla yapılan kurabiyeler sevdikleriniz için leziz yeni yıl hediyesi olabilir...

Servis: 11 adet

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 - 12 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

100 gr tereyağı, oda ısısında

150 gr karamelli bisküvi kreması (biscoff spread)

1/4 bardak esmer şeker

1/2 bardak toz şeker

1 M yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı karbonat, 5 gr

1,5 bardak un

1/2 bardak damla çikolata

Üzerleri için;

Damla çikolata

Karamelli bisküvi kreması

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.

*Tereyağı ve bisküvi kremasını derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile 2 - 3 dakika çırpın. Esmer şeker, toz şeker, vanilya özütü ve yumurtayı ekleyip kremamsı hale gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. Un ve karbonatı harmanlayıp elekten geçirerek sıvı karışıma ilave edin ve homojen kıvama gelene kadar kısa süre çırpın. En son damla çikolatayı ekleyip çikolata hamura eşit oranda dağılana kadar spatula ile karıştırın.

*Dondurma kaşığı ile hamurdan parçalar alın, aralarda 6 - 7 cm pay bırakacak gibi tepsiye sıralayın (pişince yayılacaklarını göz önüne alın). Üzerlerine bastırmadan 3 - 4 adet damla çikolata yerleştirin.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 10 - 12 dakika pişirin (kurabiyeler yayılıp kenarlarından pembeleşmeye başlayınca pişmiş demektir).

*Kurabiyeleri fırından alıp sıcakken üzerlerine minik kaşık yardımıyla karamelli bisküvi kremasından akıtın. Tamamen soğuyana kadar tepside bekletin (Kurabiyeler sıcakken dağılma riski olduğundan soğuyana kadar tepside bekletilmeli!).

Kısa bir not;

*Büyük dondurma kaşığı ile ölçülendirdiğimden 11 adet büyük boy kurabiye oldu, daha küçük kaşıkla 18 - 20 adet kurabiye elde edebilirsiniz. Sadece pişerken epey yayıldıklarından kurabiye hamurunu tepsiye aralıklı olarak sıralayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...