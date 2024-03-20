Biraz empati kuralım!

Merhabalar sizlere bu ay sosyal medyada gördüğüm bir olaydan yola çıkarak kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum.

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna, konser verdiği alanda en öndeki bir seveninin ayakta olmadığını fark etti. Ve ‘Ne oturuyorsun kalksana!’ dedi. Tekerlekli sandalyede olduğunu anlamayan Madonna tam üç kere seslendi fakat kalkmadığını görünce sahneden aşağı inince gerçekle yüzleşince, Madonna'nın utanarak ‘özür dilerim’ diyerek tekrar konserine devam ettiği görüntüleri izlerken gerçekten biraz ‘empati’ dedim içimden.

Ben küçükken hep şarkılarını dinlediğim sanatçıların konserlerine gittiğimde bana olan ilgilerini sevgilerini hiç eksik etmediler. Tek tek isim veremiyorum. Buradan onlara çok teşekkür ederim. Aslında tüm alanlarda empati yapmak çok önemli.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum.