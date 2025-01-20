Biraz empati

Biraz empati
Hayatın Sesi
Giriş: 20 Ocak 2025 15:05
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Ersin Ata

Merhabalar yılın ilk köşe yazısı ile sizlerleyim. İsterdim ki engelliler ile alakalı olumlu şeyleri dile getireyim. Güzel haberleri sizlerle paylaşayım ancak her geçen gün yeni bir olumsuzluk yaşanıyor. Son olarak yeni bir yasa tasarısı ile engellilerin araç muafiyeti, ÖTV alınmaması ve araç alım satım süresini iki katına çıkarıldı. Burada yasa tasarısının tamamen engellilere yeni zorluklar getirdiğini üzülerek okudum. Bununla ilgili SAHİMSEN (Sağlık Hizmetleri Sendikası), EHEP (Engelsiz Hayat ve Eğitim Platformu) ve Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği, engelli bireylerin bağımsız yaşama katılımını ve ulaşım özgürlüğünü sınırlayan, ÖTV ile alınan araçların kullanımına dair düzenlemeler içeren yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açıyor.


Yönetmelik, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını ve araç kullanma haklarını kısıtladığı gerekçesiyle uzun süredir eleştirilmekteydi. Söz konusu düzenlemenin, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve engelli bireylerin yaşam kalitesini düşürdüğü vurgulanıyor.


Yönümüzü Avrupa’daki engelli hak ve hukukuna çevireceğimiz yerde çağ dışı yasalarla engellilerin haklarını geri götürmemeliyiz. Biraz empati yaparak yasaları düzenlemeliyiz diye düşünüyorum. Umarım bu yasa yenilenir ve daha esnek bir hale getirilir.


Herkese engelsiz bir ay diliyorum…

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