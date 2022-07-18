Biraz daha dikkat edelim

Biraz daha dikkat edelim
Hayatın Sesi
18 Temmuz 2022 15:25 Güncelleme: 18 Temmuz 2022 15:25
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Ersin Ata

Merhabalar bu başlığı neden attım açıklayacağım... Ama önce geçtiğimiz ay evde fizik tedavi için rapor almak istediğimde neler yaşadığımı anlatmıştım. Yazıma gösterdiğiniz ilgiden ötürü bir kez daha teşekkür ederim.


Rapor için başka bir hastaneye gittim. Orada da yine prosedür gereği üç doktor onayı gerekiyor ama hastanede iki doktor olunca yine raporum çıkarılmadı. Beyin cerrahi ve Nöroloji bölümünden de bu rapor çıkarılıyor ancak MHRS’de bu bölümlerden randevu almak çok zor olduğu için beklemek zorundayım. Aslında tüm sorun bu ülkemizde artık doktor yetişmiyor veya yetişse bile yurt dışına çıkıyorlar. Binlerce engelli bu raporu alabilmek için sırada beklediğini yazımdan sonra gelen mesajlardan daha iyi anladım.


Gelelim yazımın başlığına biliyorsunuz geçtiğimiz haziran ayında tüm kısıtlamalar kalkınca Covid-19 salgınının bittiğini düşünmüştük ancak daha tehlikeli daha hızla yayılan bir virüs haline geldi. Bunun sonucunda Sağlık Bakanlığı yeniden aşı uygulamasını açtı. Ben de vakit kaybetmeden aşımı olacağım. Lütfen siz de aşınızı olun.


Herkese engelsiz bir ay diliyorum…

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