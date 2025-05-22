Bir videonun yapay zeka ile yapıldığını nasıl anlarız?

Birleşik Krallık merkezli film şirketi Deep Fusion'ın Yaratıcı Yapay Zeka Başkanı Darkin, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1400'den fazla büyük teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025'te Anadolu Ajansı’na konuştu.

Film sektöründe 20 yıldır görsel efektler ürettiğini belirten Darkin, yapay zekanın film üretim süreçlerinde her şeyi değiştirdiğini söyledi. Deepfake video üretimiyle ilgili oldukça fazla talep aldıklarını aktararak, "İnsanların deepfake konusuna karşı kötü bir bakış açısı var çünkü bu içerikler kötü amaçlar için kullanılabiliyor. Deepfake'i kullanmanın yararlı yolları da var. Örneğin film yapımında bir dublörün oynadığı sahnede, dublörün yüzünü orijinal aktörün yüzüyle değiştirirseniz bu deepfake'dir” dedi.

Deepfake'i aynı zamanda tarihi figürler için de kullandıklarına değinen Darkin, vefat etmiş birisiyle yapılmış bir röportajın ses kaydının, deepfake kullanılarak etkili bir seslendirme ile videoya dönüştürülebildiğini dile getirdi.

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“Deepfake içeriklerde en önemli şey etik davranmak”

Darkin, etik davranmanın deepfake içeriklerde en önemli şey olduğunu vurgularken sunulan içeriğin bir deepfake olduğunun belirtilmesi gerektiğini söyledi. Yapay zeka ile üretilen içeriklerde, neyin gerçek olup olmadığından emin olunamayan bir durum oluşturmanın çok kolay olduğuna işaret eden Darkin, “Bu nedenle yapay zekanın etiketlenmesi, güvenlik mevzuatları, etik bir şekilde kullanıldığından emin olunması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Yapay zekanın gücünün daha da artacağını belirten Darkin, bu durumla yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Karar alma süreçlerinde ve yapılan işlerde bir yardımcı olarak yapay zekanın daha fazla kullanılacağını anlatan Darkin, "Bu alanda rekabet eden çok sayıda şirket var ancak bunun ne kadar ileri gideceğini gerçekten kimsenin bilmediğini düşünüyorum” dedi. Darkin, yapay zekanın ilerlemesiyle videoda görülen şeylere güvenmenin imkansız hale geleceği bir noktaya gidildiğine işaret ederek, bu durumun biraz korkutucu olduğunu söyledi.

Deepfake videoları nasıl anlarız?

Darkin, insanların bir içerik gördüğünde onu kontrol etme konusunda daha sorumlu davranmaları gerektiğine dikkati çekerek, “Deepfake videoları anlamak için çeşitli yollar var. Bu videodaki insanların gözlerinde daha az canlı bir bakış vardır, video çözünürlüğü daha düşük olur gibi… Ancak bir süre sonra bu yöntemler de işe yaramayacak” ifadelerini kullandı.

Darkin, yapay zekanın yüksek kaliteli filmlerde daha iyi özel efektlerin kullanılmasını mümkün kılacağını belirterek, oyuncuların yaşını değiştirmeyi veya geçmişte yaşamış oyuncuların gişe rekorları kıran bir filmde rol almasını sağlayacağını söyledi.

Yapay zekayla birlikte isteyen herkesin şu an Hollywood'un ürettiği seviyede filmler üretmesinin mümkün olacağını anlatan Darkin, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu filmleri oturma odanızda üretmeniz mümkün olacak. Senaryoyu yapay zekaya vererek oyuncularınızı bir araya getirecek, onların kostümlerini, dış görünüşlerini, sesini belirleyebileceksiniz. Figüranlardan özel efektlere birçok şeyi ekleyip bunların hepsini evde çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz.”

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