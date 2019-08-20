Beyni güçlendirmek için neler yapılmalı?

Basit yöntemlerle beyninizi ve sinir sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

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Beyninizi güçlendirecek 5 öneri

Beyin sağlığı için çeşitlilik ve merak önemlidir. Yeni şeyler denemek, dünyayı meraklı gözlerle seyretmek dikkatinizi açık tutar; bu da zihinsel kondisyonunuz için idealdir. Özellikle unutkanlık, kafa karışıklığı, dalgınlık gibi durumlardan şikayetçiyseniz, bu beyin egzersizlerini acilen günlük hayatınıza dâhil etmelisiniz:

 

Oyunlar oynayın

Çocukların bir bildiği var! Beyin gelişimleri hızlı bir şekilde ilerleyen çocukların sürekli oyuna yönelmesinden ilham alın ve hayatınıza biraz daha oyun katın. Bulmacalar, özellikle Sudoku gibi sayısal zekanızı da çalıştıran türde olanlar, bilgi oyunları veya herhangi bir sorunu/soruyu çözmenizi gerektiren elektronik oyunlar, beyninizi fit tutmanız için ideal. Uzmanlar her gün 15 dakika ila yarım saat arası oyun oynamanın ideal olduğu görüşünde. Saatlerce bilgisayar başında kalmaktan kaçınıyoruz elbette!

 

Meditasyon yapın

Meditasyonun iyi gelmediği herhangi bir şey var mı? Her gün 10 dakika bile ayırsanız, meditasyon zihninizi boşaltmanıza, sinir sisteminizi rahatlatmanıza yardımcı olabilir. Sadece oturun, nefesinizi dinleyin ve vücudunuzu rahatlatmaya çalışın. Herhangi bir şey yapmaya veya düşünmeye çalışmadan öylece oturmak, sinir sisteminize ‘her şey yolunda’ mesajı verecek ve beyninizi yoran telaşeden bir miktar uzaklaşma şansı bulacaksınız.

 

MEDİTASYONUN FAYDALARI NELERDİR?

 

Gıdalarla beyninizi de besleyin

Sadece karnınızı değil, ruhunuzu ve beyninizi de doyurmak için yemek yiyin. Somon benzeri yağlı balıklar, fındık ve ceviz gibi kuruyemişler, keten tohumu, zeytinyağı gibi gıdalar beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Beslenmenize vitamin ve mineral yönünden zengin gıdaları dâhil ederek beyninizi güçlendirebilirsiniz.

 

Vücudunuzu çalıştırın

Vücudunuzla yapacağınız her egzersiz, beyniniz için de iyi bir egzersiz olacaktır. Beyin yeni kas becerileri öğrendiğinde, dengede durmak için çabaladığında gelişir ve güçlenir. Düzenli olarak egzersiz yapmak, beyin sağlığınız için de çok önemli.

 

Yeni bir beceri öğrenin

Hiçbir şey için geç değil! Yeni bir beceri öğrenirken harcadığımız çaba, beynimizin birden fazla bölümünün çalışmasını sağlayarak harika bir beyin egzersizi olarak da işlev görüyor. İster yemek yapmak olsun, ister yeni bir enstrüman çalmak olsun, öğrenme becerilerinizi tetikleyecek herhangi bir yenilik beyninize çok iyi gelecek.

 

BEYNE İYİ GELEN 5 EGZERSİZ!

 

Hafızayı korumanın yolları nelerdir?
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Balık yiyin Balıkta bulunan, omega 3 gibi temel asitler, beyin fonksiyonu için son derece önemlidir ve depresyon gibi beyni etkileyen hastalıklara karşı koruyucudur.

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