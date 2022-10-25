Beni unutmasını istiyorum

Merhaba. Benim bir süredir devam eden ve maalesef bir süre daha devam edeceğine inandığım bir problemim var ve ne yazık ki çözebilecek gibi değilim. İlk başta kendimi tanıtayım ve sonra durumu açıklayayım en iyisi. Ben 25 yaşında bir kadınım ve 2 senedir bir özel bir şirkette çalışıyorum. Üniversiteden mezun olup hemen bir iş buldum ve işimden şu an gayet memnunum, bunun için kendimi şanslı hissediyorum.

Benim problemim aslında tam da işimden doğdu ama işimi bırakmak da istemiyorum. Çünkü işimi seviyorum. Geçen seneden beri bir başka şirketle bir proje sebebiyle işbirliği içerisine girdik ve toplamda 3 sene sürecek bir iş anlaşması imzaladık. Bu sebeple işbirliği içerisine girdiğimiz firmanın özellikle aynı departmandaki personelleriyle çok fazla iletişim kurar hale geldik. Diğer şirketteki benle aynı departmanda çalışan biriyle zamanla yakınlaştım ve sevgili oldum. Buraya kadar her şey güzel görünüyor fakat işler biraz değişti. Biz bu kişiyle 5-6 ay boyunca sevgiliydik ve daha sonra anlaşamadığımız için özellikle onun isteğiyle ayrıldık. Bu kişiye "X" diyelim en iyisi.

X ile güzel giden beraberliğimizi son zamanlardaki anlaşmazlıklarımız sebebiyle bitirdikten 2 ay sonra X'in yeni bir sevgilisi olduğunu öğrendim ortak bir arkadaşımızdan. Sonra sosyal medyada araştırdığımda gerçekten doğru olduğunu öğrendim. Zaten sınırlı tuttuğumuz iş ilişkimizi ve bağlantımızı daha da azaltmaya gayret ederek işbirliğimizi sürdürmeye devam ettik. Bu konuda fazla hassas davranıyordum çünkü durumumuzu X'in sevgilisinin öğrenmesine ve olası bir huzursuzluk çıkmasına gerek olmadığına kanaat getirmiştim.

Ben buna dikkat ederken X'in hareketlerinin bana karşı değiştiğini hissediyordum. Biz ayrıldıktan ikimizin de hayatında kimsenin olmadığı 2 ay boyunca mesafeli yürüttüğümüz iş ilişkisi boyunca bana hiç göstermediği güleryüzlü ve daha samimi bir tavır sergiliyordu. Aslında geçmiş zaman olarak anlatmama gerek yok çünkü bu durum maalesef devam ediyor. Bunu kafamda kurup kurmadığımı çok düşündüm ama böyle bir şeye ihtiyacım yok ve durup dururken değer görme gibi bir isteğim de yok.

Bu durumu örnekleyecek olursam; durup dururken bana kahve ısmarlıyor, alakasız yerlerde selam vermeye çalışıyor, iş için kullandığım profilimi ziyaret ettiğini görüyorum vs. Tüm bunlar çok büyük şeyler olmasa da ben ne kadar hiç iletişimde olmamaya çalışsam da onun bu tavrı takınması beni rahatsız ediyor. Bana olan hislerinin sona ermemiş olması düşüncesi beni hem tedirgin hem de mutsuz ediyor. Şu anki sevgilisine duygusal olarak haksızlık edebilmesi düşüncesi bile beni oldukça rahatsız ediyor. Sürekli uzak durmaya çalışsam da en az 1 sene daha birlikte olacağımız düşüncesi beni huzursuz ediyor. Ben ne yapacağım?