Bebekleri yürümeye cesaretlendirmenin yolları

Bebeğinizi yürümeye teşvik etmek istiyorsunuz ancak nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? İşte bebekleri yürütme yöntemleri...

Bebekleri yürümeye cesaretlendirmenin yolları
Anne - Baba
Giriş: 08 Mayıs 2024 13:22 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 13:23
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Bebekler genellikle ilk adımlarını ilk yaş günlerinde atar. Peki, bu dönüm noktasını nasıl daha kolay hale getirebilirsiniz? İşte yürümeyi teşvik edecek bazı aktiviteler...


Koltuklara tutunup yürümesine teşvik edin

Bebeğiniz kendi başlarına hareket etmeye başlamadan önce mobilyalara tutunup gezer. Bir şeye tutunarak yan adım atar. Bebeğinizi kendi boyunda bir şey üzerinde yürümeye veya gezinmeye teşvik edebilirsiniz. Ancak tabii bunu yaparken bebeğinizin devrilmeyecek sağlam bir şeye tutunduğundan ve etrafının yumuşak yüzeylerle çevrili olduğundan emin olun.


Gövdelerini destekleyin

Bebeğiniz ilk yürüme ve ayakta durma günlerinde biraz dengesiz olacaktır. Ellerini tutmak yerine gövdesini desteklerseniz bebeğiniz için daha faydalı olabilir. Ellerinizi kaburgaların etrafına koyun çünkü burası omurgaya/gövdeye daha fazla destek sağlamak için stabilize edilecek iyi bir alandır.


Bebeğe tutunacak bir şey verin

Bebek daha fazla ayakta durdukça sizi ve diğer eşyaları destek için yakalayabilir. Desteksiz adım atmasını teşvik etmek istiyorsanız ellerini dolu tutmayı deneyin! Ellerinde küçük bir şey varken desteksiz yürümeyi deneyebilirler.


Onları oyuncaklarla teşvik edin

Bebek oyuncakları sever! Onlara size gelmeleri için bir neden vermek için bunları kullanın. Ulaşamayacakları oyuncaklarla onları kızdırın, böylece size yaklaşmanın bir yolunu bulmaları gerekir.


Yukarı ve aşağı denemeleri yapın

Sadece ileriyi düşünmek yerine, bebeğinizin yukarı ve aşağı uzanmasını sağlamaya çalışın! Bunu, bir oyuncağı kanepe minderi veya bir kutunun üstüne koyarak yapabilirsiniz.


İlk adım arabası

Bebeğin yürümesine yardımcı olacak bir itme oyuncağını – ilk adım arabası- denemesini sağlayın! İtmeli oyuncaklar çim biçme makinelerine veya arabalara benzeyebilir ve bebeği ayağa kalkmaya ve biraz destekle adım atmaya motive eder.


Güvenlik notu: İtme oyuncağı, yürüteçten farklıdır. AAP, ebeveynlere bebek yürüteci kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyor. Yürüteçte genellikle hareket etmek için ayaklarını kullanan bebek için bir "koltuk" bulunur. Güvenlik riski oluşturabilirler ve tehlikeli düşmelere yol açabilirler. Ayrıca bebeğin gelişimine de yardımcı olmazlar. Bunun yerine, bebeğin ayaklarının yere bastığı ve ağırlığını destekleyen bir itme oyuncağı arayın.


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Referanslar:

“Try These Activities to Encourage Walking”. Şuradan alındı: https://pathways.org/activities-encourage-walking/



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