Bebek ve çocuk odalarında yüzey seçimi nasıl olmalı?

Bebek ve çocukların sağlıkları için beslenmelerine olduğu kadar yaşam alanlarında kullanılan ürünlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle yapı sektöründe kullanılan malzemeler, kullanım sırasında saldıkları gaz ve kimyasallarla çocukların bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bebek ve çocukların bağışıklıklarını ve gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için, odalarında kullanılacak parkelerin sağlık kriterlerini sağlaması ve bunu sertifikalarla kanıtlaması gerekiyor.

Laminat parkeler bebek ve çocuk odaları için en iyi çözüm oluyor

Bebek ve çocuk odalarında kullanılan mermer, taş ve sert zemin malzemeleri düşmelerde çocuklar için ayrı bir risk yarattığı için bu alanlarda özellikle kullanılmaması gerekiyor. Aynı şekilde tam olarak temizlenemeyen, alerjen geliştiren halılar da çocuk odalarında birçok sağlık problemine zemin hazırlıyor. Laminat parkeler ise çocuk ve bebek odası için en iyi zemin kaplama çözümü oluyor. Ancak laminat parke seçiminde de dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Bebek ve çocuk odalarında kullanılacak parkelerde antibakteriyel, anti-alerjen ve hijyenik özelliklerinin bulunması büyük önem taşıyor. Tüm bu özellikler kullanım sırasında parkenin insana etkisini minimuma indiriyor. Böylece özellikle bebeklerin dokunma ve ağız teması yoluyla doğrudan etkileşimde bulunduğu zeminler üzerinde güvenli ve sağlıklı bir çözüm oluşturan ebeveynlerin de içi son derece rahat ediyor.

“Emisyon ve VOC salınımı minimumda olmalı”

Çocuk odalarında kullanılacak parkelerde, emisyon ve VOC(uçucu organik bileşen) salınımının minimumda olması gerektiğinin altını çizen DesignFloor Genel Direktörü Fatih Aslan, “Ebeveynler, bebek ve çocuk odalarında kullanacakları parkelerde, bu koşulları test eden en büyük akreditasyonlar arasında yer alan A+, M1 ve GREENGuard sertifikalarını aramalı. Düşük emisyon standartlarını karşılayan ve evrensel olarak geçerli sağlık sertifikasyonlarıyla standartlarını belgeleyen ürünler bebek ve çocukların gelişiminde olumsuzluk yaratacak hijyen, alerjen ve solunum problemleri gibi tüm etkenleri bertaraf ederek, bebek ve çocuklar için güvenli bir parke kullanımının önünü açıyor” diye konuştu.