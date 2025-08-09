Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2025 Pazar

10 Ağustos 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler

Astroloji
Giriş: 09 Ağustos 2025 00:03
  • Bugün erken saatlerde, Aslan Güneşi ile Kova Ayı karşıtlık yaparken Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay bir tamamlanma zamanını işaret ediyor. Aslan burcundaki Güneş gururlu ve son derece bireyseldir; yalnızca bir takımın parçası olmakla yetinmez. Kova burcundaki Ay ise bireysel bir yapıya sahip olsa da bağımsızlığa, takım çalışmasına, topluluğa ve grup ruhuna değer verir. Aslan Güneşi ile Kova Ayı karşı karşıya geldiğinde, Dolunay bu çatışmayı aydınlatır. Dolunay zamanlarında, ham duygularla yapılan ilanlar ve dışavurumlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, şimdiye dek bastırılmış ya da göz ardı edilmiş duygular, tutumlar ve durumlar gün yüzüne çıkar. Bu dönem, başkalarına duyulan ihtiyacın farkına varmak ya da insani dürtülere yanıt vermek için bir uyanış zamanıdır. Bu Dolunay, Mars'ın Satürn ve Neptün'e karşıt konumuna yakın gerçekleştiğinden, bizi yoldan çıkarabilecek aldatma ve kandırmalara karşı dikkatli olmalıyız. Bunun yerine, kendi yolumuza sadık kalmalıyız. Bu kararlılık bizi arzu ettiğimiz sonuçlara yönlendirecektir. Aynı zamanda, Venüs'ün Jüpiter'le kavuşuma ilerlediği bu Dolunay, bize büyük umut ve vaat sunuyor. Kendimizde keyif almaya ya da ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik güçlü bir istek duyabiliriz. Sevgi ve ilgi ihtiyacımız yüksek. Bugün Mars, Neptün'e karşıt konumda bulunuyor ve bu, başlangıçta enerjimizi düşüren bir etki yaratabilir. İsteklerimizi ya da onlara ulaşma yolunu net bir şekilde görmek zor olabilir; hedeflerimizi sorgulayabilir ve geçici olarak ilhamsız hissedebiliriz. Şu anda, ara vermek, sessizce çalışmak ya da kişisel kazanç kaygısı olmadan başkalarına fayda sağlamak için bir şeyler yapmak daha uygun. Temel sorumluluklardan kaçma ya da kurban ya da kurtarıcı rolüne bürünme dürtülerini bastırmaya çalışmalıyız. Ancak, dinlenme ya da ruhsal beslenme ihtiyacımızı göz ardı ettiysek, hayatımızı daha iyi dengeye getirecek planlar yapmanın zamanı gelmiştir. Gerçek ile kurgu arasında ayrım yapmaya çalışırken belirsizlikler yaşanabilir; yine de şu anda yaşanan olaylar ve farkındalıklar, hayatımızda eksik olan şeylerle bağlantı kurmamıza yardımcı olabilir.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugünkü Dolunay, sosyal alanına daha fazla sıcaklık, duygu ve renk getiriyor. Yardım etme ya da yardım alma ihtiyacı gündeme gelebilir. Duygusal bir ruh hali içindesin ama aynı zamanda değişim yapmak için oldukça motive olmuş durumdasın. Kendinle gurur duymak için güzel bir zaman ve bunun yanında başkalarının da seni takdir etmesi muhtemel. Yaşanan olaylar, başkalarının hayatında oynadığın önemli rolün daha da farkına varmanı sağlıyor. Ne hissettiğine dikkat et ama her şeyi anlamlandırmak için kendine zaman tanı. Bu Dolunay Mars-Neptün karşıtlığıyla aynı anda gerçekleştiği için, kalbin gerçekten istemiyorsa bir şeye bağlanmamaya dikkat et. Bunalmış hissediyorsan, bunun geçici olduğunu bil ve her şeyi adım adım, gün gün ele al ve sonunda ulaşacağına güven. Daha organize olmaya çalış, çünkü işlerin kontrolünü elinde tutmak böyle zamanlarda sana iyi gelir. Yine de ne istediğinden emin olmadığında, başkalarının baskısı altında ya da köşeye sıkışmış hissedebilirsin.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugünkü Dolunay, güneş haritanın tepe noktasında gerçekleşiyor ve sana işine ya da itibarına özel bir dikkat göstermen gerektiğini hatırlatıyor. Şu anda bir harekete geçme çağrısı alman olası. Performans gösterme baskısı hissedebilirsin, ancak kendini fazla zorlamamaya dikkat et. Ekstra ilgi görebilir ya da bir durumu kontrol etme veya yönetme konumunda bulabilirsin kendini. Önemli kararlar almadan önce daha fazla bilgi edinmeye çalış, ancak şu anda açığa çıkanlara da mutlaka dikkat et. Mars-Neptün karşıtlığının da etkili olduğu bu dönemde, bazı şeyler havada asılı kalmış gibi ve seni belirsizlikte tutuyor. Kendini yormamaya dikkat et ama aynı zamanda bunun zıttı olan erteleme eğilimine de kapılma. Şu anda bir denge kurmaya çalışıyor olabilirsin! Enerji seviyelerin inişli çıkışlı olabilir; ilham eksikliğiyle ilgili bu dalgalanmalar, küçük bir mola ya da geri çekilme ile toparlanabilir. Son zamanlarda çok çalıştıysan ya da başkaları için fazlasıyla çaba harcadıysan, artık bu yorgunluğu daha yoğun hissedebilirsin. Hayatını dengelemek için ruhsal, yaratıcı ve içe dönük faaliyetlere daha fazla zaman ayırmak büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, son zamanlarda sahip olduğun motivasyon ve parıltının bir kısmını kaybedebilirsin. Eğer geçmişten gelen bir meseleyi çözmen gerekiyorsa ya da hayatında dağınıklık sorun yaratıyorsa, bu engeli aşmanın büyük bir rahatlama getirebileceğini unutma.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugünkü Dolunay, özellikle son zamanlarda kişisel hayatına fazlaca odaklandıysan, ilgi alanlarını ve deneyimlerini genişletmen için bir çağrı niteliğinde. Beklenmedik ulaşım sorunları ya da haberlerle karşılaşabilirsin, ancak bu durum aynı zamanda yeni yolların ve fırsatların da kapısını aralayabilir. Bu Dolunay; öğrenme, kişisel ilgi alanlarını ve hareketlilikle ilgili ihtiyaçlarını fark etmeni sağlar; olaylara ışık, duygu ve farkındalık katar. Üzerinde çalıştığın bir fikir ya da ilgi alanı şimdi kanatlanıp yükselebilir. Yine de bu dönemde beklentilerle, azalan bir hevesle mücadele edebilir ya da sosyal hayatında bazı kafa karışıklıkları veya belirsizliklerle uğraşıyor olabilirsin. Mars'ın Neptün'e karşıt açısı, havada asılı kalan bir şeyin seni enerjiden düşürmesine ya da ağırlık yapmasına neden olabilir. İnsanlar seni yanlış anlayabilir ya da isteklerin birbiriyle çelişiyor olabilir. Bugün daha hassas olduğun için, başkalarının dramaları gözünde olduğundan daha büyük görünebilir. Olaylardan biraz geri çekilmek, yeniden bakış açısı kazanman açısından faydalı olacaktır. Yön eksikliği seni geride bırakmasın.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bu sabah gerçekleşen Dolunay, sende bir ihtiyaç ya da arzu uyandırıyor; fazla harcamaları ya da borçları sana hatırlatabilir, ancak aynı zamanda kutlama gerektiren bir durum da yaşanabilir. Para ya da yakınlıkla ilgili meseleler doruk noktasına ulaşabilir ve ilgini talep edebilir. Bu, bir uzlaşmaya varma ya da başkalarına olan bağımlılığında değişiklik yapma zamanı olabilir. Bu Dolunay, daha önce gizli kalmış ya da kabul edilmemiş konuları aydınlatıyor ve bu durum finansal konular ya da ortak kaynaklar üzerinden kendini gösterebilir. Artık bir şey zirveye ulaşıyor ve memnuniyetsizlik yaşanan alanlarla yüzleşme zamanı geliyor. Eğer bir sevdiğinle hedefler konusunda aynı fikirde değilsen ya da yön eksikliği seni aşağı çekiyorsa, bu dönemde bu sorunlarla yüzleşmen gerekebilir. Kararlı hissetmekle ilhamsız hissetmek arasında gidip gelebilirsin, ama bu geçici bir durum. Bu aynı zamanda tutkunu, heyecanını ve ilhamını yeniden bulmak ve onlarla bağ kurmak için biraz zamana ihtiyacın olduğunu da gösterebilir. Ruhunu yenilemek, kaçmak ve dinlenmek için sağlıklı yollar bul, ancak bu süreçte maddi işlerini de tamamen boşlamamaya dikkat et. Bu Dolunayın özü, daha iyi bir denge kurmaktır.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün erken saatlerde gerçekleşen Dolunay, karşıt burcun olan Kova'da meydana geliyor ve ilişkilerle ilgili meseleleri ya da ihtiyaçları gün yüzüne çıkarıyor. Kişisel bir konu dikkatini çekebilir ya da şimdiye dek bastırdığın duygularla temas kurabilirsin. Bu enerji oldukça aydınlatıcı olabilir! Eğer son zamanlarda ilişkilerine yeterince odaklanmadıysan, artık bu konular ilgi isteyebilir. Bu Dolunay, eğer bir şeyleri fazla abarttıysan, bir uzlaşma sağlaman ya da daha iyi bir denge bulman için seni teşvik edebilir. Bir ortaklıkla ilgili bir farkındalık yaşayabilirsin ya da bir duyuru gündeme gelebilir. Yine de, belirsizlikler söz konusu olabilir. Mars-Neptün karşıtlığıyla çakışan bu Dolunay, yoğun bir memnuniyetsizlik duygusunu da tetikleyebilir. Zihnin aşırı çalışıyor olabilir ya da ilham eksikliğiyle yüzleşiyor olabilirsin. Kendini faaliyetler içinde boğulmuş hissedebilirsin. Planlarının yaratıcı ve hayal gücü gerektiren yönlerine özel bir dikkat göster; şu anda ilham ve motivasyon ihtiyaçlarını görmezden gelme zamanı değil. Uzun vadeli bir strateji eksikliği, şu anda odaklanmanı zorlaştırabilir. Ya da tam tersi, tüm umudunu uzak bir geleceğe bağladıysan, bugünkü fırsatları kaçırıyor olabilirsin. Kendini yeniden yönlendirmek için zaman ayır.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünkü Dolunay, seni son teslim tarihlerini yetiştirmek ya da iş ve sağlık konularıyla ilgilenmek için aceleye sevk edebilir. Talepler yüksek ve duygular yoğun. Yine de, bunların üstünde durduğun sürece anlamlı değişiklikler yapabileceğine dair iyi bir sezgin var. Kaçındığın bir iş, sağlık ya da başka bir konu şimdi dönüm noktasına gelebilir. Planlardaki veya projelerdeki kusurları görebilirsin, ancak detayları hallettikten sonra daha güçlü bir konuma geçebilirsin. Bugünün enerjileri Mars-Neptün karşıtlığı nedeniyle biraz karmaşık. Özellikle para işleriyle ilgilenirken çok dikkatli olmalısın. Bir projede ilerlemek konusunda o kadar tutkulu olabilirsin ki, geleceğinden ödün vermeye ya da borçlanmaya meyilli olabilirsin; bu ise sonradan pişmanlık yaratabilir. Ayrıca, şu anda kafan biraz dağınık olabileceği için önemli bir şeyi unutma ya da yanlış yere koyma riskin var. Rutinden sağlıklı bir kaçışa izin vermek şu an uygun ve faydalı olabilir.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugünkü Dolunay, neşe alanında romantik bir farkındalık ya da benzersiz bir şey yaratma gücüyle dolu güçlü bir arzu deneyimlemeni sağlayabilir. Kişisel hayatın ve projelerin özel bir ilgiye layık. Duygular dolu ve yoğun, görmezden gelmek zor! Bu Dolunay, arkadaşlar, kişisel hedefler ve yaratıcı uğraşlarınla ilgili hayatına ışık tutuyor. Başkaları seni arıyor ve dikkatini çekmeye çalışıyor olabilir. Bir şeyi bırakmak, yeni yaratıcı enerjilerin akmasına yer açabilir. Henüz acele etme, ama ihtiyaçlarını ve duygularını keşfetme çağrısını da görmezden gelme. Bu Dolunay, Mars-Neptün karşıtlığı zamanına denk geliyor ve bu da duygusal bir fırtına yaratabilir. Aniden enerjinin tükenmesi, muhtemelen ilişkilerdeki belirsizlik ya da geçici bir ilham eksikliğinden kaynaklanıyor. Mars burcunda seni harekete geçirebilir, çoğunlukla senin yararına, ama bazen de kolayca sinirlenmen mümkün. Bugün isteklerinin peşinden doğrudan gitmek zor olabilir. Gerçekle hayal arasındaki farkı ayırt etmek zorlaşabilir. Ortasını bulmak önemli, ama hissettiğin tüm enerji buharlaşıyormuş gibi geldiğinde ve halsiz hissettiğinde, bu geçici bir durum ve ilhama ihtiyaç duyduğunu gösterir. Şu an için, başkalarının niyetlerini şeffaf bir şekilde göstermesini bekleme; biraz geri çekilip insanlara alan tanıman gerekebilir. Şu anda en iyisi kendine güvenmek!

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünkü Dolunay, kişisel hayatına, ailene veya sessizlik, güvenlik ve tanıdıklık ihtiyaçlarına daha fazla dikkat etmeni teşvik edecek gibi görünüyor. Diğer hayat alanlarına en iyi şekilde odaklanabilmek için mutlaka kendini yenile. Dış dünyaya karşı sorumluluklarına çok fazla enerji harcadıysan, şu an koşullar sana dengeyi bulmanı hatırlatıyor. Kendini fazla zorluyorsan, daha fazla dinlenme zamanı yaratman gerekiyor. Aileyle ya da kendi kalbinle bağ kurmak sana çok iyi gelebilir. Bugün duygular yükseliyor ve seni ilhamlandıracak yeni hayallere ya da taze bir bakış açısına ihtiyacın olabilir. Mars'ın Neptün'e karşıt açısıyla belirsiz arzular ve durumlar yaşanabilir. Sosyal ve iş hayatındaki belirsizlikleri yönetmen gerekebilir. Hayatında kaotik ya da belirsiz bir iş veya sağlık ortamı, hayal kırıklığının temelinde olabilir. Yönünü net olarak belirlemek zor olabilir, ancak açıklık olmasa bile işleri halletmek önemlidir. Motivasyonunu veya bir girişime olan hevesini sorguluyorsan, projene daha fazla hayal gücü katmanın yollarını düşün; bu onu canlandırabilir. Bugün ölçülü olmaya çalış, çünkü aşırılıklara kaçıldığında hatalar daha kolay oluşur.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugünkü Dolunay, seni son teslim tarihleri, yapılacak işler ve evraklarla ilgilenmeye çağırıyor. Günlük sorumluluklarını ihmal ettiysen, şimdi hayatına daha fazla denge getirme zamanı. Bu Dolunay ayrıca, kenara ittiğin duyguları da gün yüzüne çıkarabilir. Önceden gizli kalan veya henüz "gelişmekte olan" bir konu ortaya çıkabilir. Plan değişiklikleri ya da beklenmedik bir konuda farkındalık, yoğun bir hareketlilik yaratabilir. Öğrenme, iletişim, yolculuk ve bağlantı temaları bugün odakta olacak. Mars-Neptün karşıtlığına yakın gerçekleşen bu Dolunay, heyecan verici ama kaotik bir enerji taşıyor. Hayal gücün güçlü ama geçici olarak biraz fazla uçabilir, karışık sinyaller yaşanabilir. Bir projeden bunaldıysan, biraz ara verip kendini yenilemen iyi olur; bu, gerçekten ne istediğini ve neye ihtiyacın olduğunu fark etmene yardımcı olabilir. Hayatındaki ihmal edilen, israf edilen ya da fazla tahmin edilen alanlar daha belirgin hale gelebilir. Bunlarla ilgilenmek özgüvenini artırır ve vicdanını rahatlatır. Aşırıya kaçma veya çok fazla yük biriktirme eğilimine karşı dikkatli ol; bunlar seni geride bırakıyormuş gibi hissettirebilir. Sonunda, hangi hayallerin senin için işe yaradığını, hangilerinin ise seni engellediğini öğrenmek seni daha güçlü yapacak.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünkü Dolunay, dikkatini maddi konulara veya kaynaklarına yönlendiriyor. İhtiyaçlarını fark etme zamanı ve duyguların konusunda daha net oldukça, bir sonraki adımın ne olacağı hakkında daha iyi bir fikre sahip olacaksın. Finansal bir atılım ya da ani bir satın alma gerçekleşebilir; bu ne olursa olsun, beklenmedik ve aniden olabilir. İş ve finansal hedeflerinde ilerleme fırsatları ortaya çıkabilir. Ayrıca, bağımsızlığını şaşırtıcı şekillerde ortaya koyabilirsin. Durumlar seni mali işlerini kontrol altına almaya teşvik edebilir. Güvenlik ve konfora yönelik daha yoğun bir arzu da motive edici olabilir. Yeteneklerini en iyi şekilde göster, çünkü başkaları bunu fark ediyor. Ancak, bugün Dolunay ile Mars-Neptün karşıtlığı bir arada olduğu için kararsızlık yaşayabilirsin. Dengesi bozuk alanları daha net gördükçe ideal olarak daha iyi bir dengeye ulaşacaksın. Bugün kendine karşı nazik olmaya çalış. Ev hayatını veya yaşam koşullarını iyileştirmek öncelik olabilir; zamanın olmasa bile buna önem ver. Yaşam koşullarındaki belirsizlikler, hayatının diğer alanlarında da kendini güvensiz hissetmene neden olabilir. Eğer kendini bir çapa gibi görüyorsan veya plansız hissediyorsan, bu duygunun seni yararlı yollarla yeniden yönlendirmesine izin ver. İhtiyaçlarınla ve isteklerinle daha çok tanışmak faydalı olacak! Projelerine veya hedeflerine daha fazla hayal gücü katmanın yollarını ara ve ev ya da aile hayatıyla ilgili seni güvensiz veya suçlu hissettiren konularla yüzleş. Ayrıca, hevesinin azalması başka bir engel olabilir; sıradan ilham kaynakları artık yeterli gelmiyorsa, yeni ilham kaynakları aramaya yönel.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugünkü Dolunay, kendi burcunda gerçekleşiyor ve duygular yüzeye çıkıyor. Bir ilişki meselesi gündeme gelebilir ya da kişisel bir farkındalık yaşayabilirsin. Özellikle başkalarına fazla odaklandıysan, ihtiyaçlarınla ilgili önemli bir aydınlanma yaşaman olası. Bu Dolunay, bir tür farkındalık veya tamamlanma getirebilir. Sana yönelen yoğun bir ilgi olabilir. Şu anda ortaya çıkan duygular, hayatının daha fazla sevgi ve özen gerektiren alanlarını işaret edebilir. Duyguların yoğun olduğu bu dönemde, harekete geçmeden önce onları anlamaya çalışmak isteyebilirsin. Ayrıca, hem Dolunay hem de Mars-Neptün karşıtlığı, yönlendirmesi zor olan huzursuzluk ya da değişim isteği gibi duyguları tetikleyebilir. Bazı iletişimlerde karmaşa olabilir ya da bir yanıt bekliyor ve belirsizlik içinde hissediyor olabilirsin. Yakın zamanda üstlendiğin bir proje ya da girişim seni bunaltıyor olabilir. Fantazi, macera ve idealist düşünceye olan ihtiyacını besleyecek sağlıklı kaçış yolları aramalısın. Enerjini yeniden kazanana kadar geçici olarak farklı zevk ve ilham kaynakları bul.

  • 10 AĞUSTOS 2025 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugünkü Dolunay, bastırdığın duygu ve hisleri uyandırabilir ve güçlü sezgiler ile içgörüler getirebilir. Bu Dolunay, gizlilik alanında gerçekleşiyor ve iç dünyanda birçok şey yaşanıyor olabilir. İş veya sağlıkla ilgili zihinsel, duygusal ve fiziksel düzeylerde önemli bir farkındalığa varabilirsin. Dinlenme, yalnız kalma ve nefes alma ihtiyacını görmezden geldiysen, koşullar bu konuyu zorlayabilir! Duygusal olarak yenilenme ve güçlenme yollarını düşünmek için uygun bir zaman. Bugün dengesizliklere karşı oldukça hassas olabilirsin ve Mars-Neptün karşıtlığının etkisiyle bu Dolunay biraz karmaşık geçebilir. Bu etkiler, kaçma isteği yaratabilir veya yaptığın işten dikkatini dağıtabilir. Para ve paylaşım konularında daha dikkatli olmalısın çünkü kısa süreliğine her şeyi net görmek zor olabilir. Değerli eşyalarına iyi bak ve hayatını, ilişkilerini daha fazla hayal gücü, romantizm ve şefkatle iyileştirmenin yollarını ara. Çevrendeki insanların ruh hallerine normalden daha duyarlı olduğunu unutma; bu eğilimin farkında olmazsan, sana ait olmayan duyguları yüklenebilirsin!

