Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2025 Pazar

Bugün erken saatlerde, Aslan Güneşi ile Kova Ayı karşıtlık yaparken Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay bir tamamlanma zamanını işaret ediyor. Aslan burcundaki Güneş gururlu ve son derece bireyseldir; yalnızca bir takımın parçası olmakla yetinmez. Kova burcundaki Ay ise bireysel bir yapıya sahip olsa da bağımsızlığa, takım çalışmasına, topluluğa ve grup ruhuna değer verir. Aslan Güneşi ile Kova Ayı karşı karşıya geldiğinde, Dolunay bu çatışmayı aydınlatır. Dolunay zamanlarında, ham duygularla yapılan ilanlar ve dışavurumlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, şimdiye dek bastırılmış ya da göz ardı edilmiş duygular, tutumlar ve durumlar gün yüzüne çıkar. Bu dönem, başkalarına duyulan ihtiyacın farkına varmak ya da insani dürtülere yanıt vermek için bir uyanış zamanıdır. Bu Dolunay, Mars'ın Satürn ve Neptün'e karşıt konumuna yakın gerçekleştiğinden, bizi yoldan çıkarabilecek aldatma ve kandırmalara karşı dikkatli olmalıyız. Bunun yerine, kendi yolumuza sadık kalmalıyız. Bu kararlılık bizi arzu ettiğimiz sonuçlara yönlendirecektir. Aynı zamanda, Venüs'ün Jüpiter'le kavuşuma ilerlediği bu Dolunay, bize büyük umut ve vaat sunuyor. Kendimizde keyif almaya ya da ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik güçlü bir istek duyabiliriz. Sevgi ve ilgi ihtiyacımız yüksek. Bugün Mars, Neptün'e karşıt konumda bulunuyor ve bu, başlangıçta enerjimizi düşüren bir etki yaratabilir. İsteklerimizi ya da onlara ulaşma yolunu net bir şekilde görmek zor olabilir; hedeflerimizi sorgulayabilir ve geçici olarak ilhamsız hissedebiliriz. Şu anda, ara vermek, sessizce çalışmak ya da kişisel kazanç kaygısı olmadan başkalarına fayda sağlamak için bir şeyler yapmak daha uygun. Temel sorumluluklardan kaçma ya da kurban ya da kurtarıcı rolüne bürünme dürtülerini bastırmaya çalışmalıyız. Ancak, dinlenme ya da ruhsal beslenme ihtiyacımızı göz ardı ettiysek, hayatımızı daha iyi dengeye getirecek planlar yapmanın zamanı gelmiştir. Gerçek ile kurgu arasında ayrım yapmaya çalışırken belirsizlikler yaşanabilir; yine de şu anda yaşanan olaylar ve farkındalıklar, hayatımızda eksik olan şeylerle bağlantı kurmamıza yardımcı olabilir.