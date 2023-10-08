Lavaştan sucuklu pratik pizza

Servis: 2 adet pizza
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler
- 200 gr taze kaşar
- 4 yemek kaşığı ev yapımı domates sosu
- 8 dilim sucuk
- 2 adet lavaş, 25 cm lik
- 1 çay kaşığı kuru kekik
Yapılışı
* Taze kaşarın yarısını 8 adet çubuk olacak gibi doğrayın (görseldeki gibi), diğer yarısını rendeleyin.
* Lavaşın birini tezgaha alın, kenarlarında 2 şer cm pay bırakarak 4 tarafına 1 er adet çubuk peynirden yerleştirin, kenarları kıvırarak kürdan yardımıyla sabitleyin. Üzerine sırayla 2 yemek kaşığı domates sosu, rendelenmiş peynirin 1/4'ünü ve 4 dilim sucuğu yerleştirin (dilerseniz bu aşamada kuru domates veya ince doğranmış kabak, patlıcan ve biber gibi sebzeler ekleyebilirsiniz), en üste rendelenmiş peynirin 1/4'ü ve kekiğin yarısını serpiştirerek pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin.
* Diğer lavalaşa da aynı işlemi uygulayın. 220 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Facebook Yorumları