Lavaştan sucuklu pratik pizza

Servis: 2 adet pizza

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler

200 gr taze kaşar

4 yemek kaşığı ev yapımı domates sosu

8 dilim sucuk

2 adet lavaş, 25 cm lik

1 çay kaşığı kuru kekik

Yapılışı

* Taze kaşarın yarısını 8 adet çubuk olacak gibi doğrayın (görseldeki gibi), diğer yarısını rendeleyin.

* Lavaşın birini tezgaha alın, kenarlarında 2 şer cm pay bırakarak 4 tarafına 1 er adet çubuk peynirden yerleştirin, kenarları kıvırarak kürdan yardımıyla sabitleyin. Üzerine sırayla 2 yemek kaşığı domates sosu, rendelenmiş peynirin 1/4'ünü ve 4 dilim sucuğu yerleştirin (dilerseniz bu aşamada kuru domates veya ince doğranmış kabak, patlıcan ve biber gibi sebzeler ekleyebilirsiniz), en üste rendelenmiş peynirin 1/4'ü ve kekiğin yarısını serpiştirerek pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin.

* Diğer lavalaşa da aynı işlemi uygulayın. 220 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...