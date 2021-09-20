Bal kabaklı kakaolu bisküvili cheesecake

Mevsiminde;

Bal kabağına çok yakışan baharatlarla lezzetlendirdiğim püresi ve kakaolu bisküvi ile hazırladığım pişmeyen leziz cheesecake...

Bal kabağı püresini bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Bal kabağını pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

Alt taban için;

125 gr kakaolu bisküvi

50 gr tereyağı, eritilmiş

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz şeker

Peynirli ara kat için;

200 ml krema, en az 12 saat buzdolabında bekletilmiş

200 gr krem beyaz peynir

100 gr toz şeker

Yarım limon suyu

1 limon kabuğu, rendelenmiş

Üzeri için;

500 gr balkabağı

50 gr toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1/2 limon kabuğu, rendelenmiş

1/2 çay kaşığı karanfil tozu

1/2 çay kaşığı muskat

Süslemek için;

1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

Yapılışı:

*Bisküvileri toz haline gelene kadar blenderden geçirin, eritilmiş tereyağı, tarçın ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Bisküvi karışımını tek porsiyonluk cam kaselere pay edip küçük bir bardağın tabanıyla hafifçe bastırarak sabitleştirin ve buzdolabına kaldırın.

*Peynirli ara kat için; Krema ve toz şekeri derin bir kaba alarak mikser ile 4 - 5 dakika çırpın, krem beyaz peynir, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyerek pürüzsüz kıvam alana kadar iyice çırpın. Peynirli karışımı bisküvi karışımın üzerine eşit oranda pay edin ve buzdolabına kaldırın.

*Bal kabağı püresi için; 500 gr ayıklanmış bal kabağını 3 - 4 cm ilk dilimlere ayırıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra blenderden geçirin. Toz şeker, tarçın ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyerek karıştırın. Tamamen soğuyunca kaselerdeki peynirli karışımların üzerlerine pay edin. Buzdolabında 3 - 4 saat veya bir gece dinlendirdikten sonra Antep fıstığı ezmesiyle süsleyerek soğuk olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...