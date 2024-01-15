Bal kabaklı çikolatalı kek

Bol çikolata, bal kabağı püresi, bal kabağı baharatları ve tarçın aromalarının uyumuyla denediğinizde favorileriniz arasında olacak nefis kek... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Bal kabaklı çikolatalı kek
Yaşam
Giriş: 15 Ocak 2024 09:56
ABONE OL

Bal kabağından dolayı yumuşacık olan keki mikser kullanmadan el çırpıcısı ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz...


Servis: 20*20 cm’lik kare veya yuvarlak kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika


Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle:

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 3 yumurta

  • 1 bardak toz şeker

  • 1 bardak bal kabağı püresi, ayrıntı tarif sonunda

  • 1/2 bardak sıvı yağ

  • Yarımşar çay kaşığı zencefil, muskat ve karanfil tozu

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 bardak + 3 yemek kaşığı un

  • 1paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 paket vanilya

  • 1 tutam tuz

  • 1 bardak damla çikolata




Yapılışı:

*Kalıbın tabanına ve yanlarına tereyağı sürüp tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın.


*Yumurta, toz şeker, bal kabağı püresi, sıvı yağ, tarçın, zencefil, muskat ve karanfil tozlarını derin bir karıştırma kabına alarak el çırpıcısı ile iyice karıştırın.


*Un, kabartma tozu, karbonat, vanilya ve bir tutam tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin. El çırpıcısı ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Damla çikolatanın 2 yemek kaşığını üzeri için ayırıp kalanı hamura ilave edin. Hamuru kek kalıbına aktarın, üzerine damla çikolatayı serpiştirin.


*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Bu süre sonunda kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.


*Keki fırından çıkardıktan sonra soğuyunca servis tabağına geçirin.


Bal kabağı püresi:

*1 kilo kabukları soyulmuş bal kabağını iri küpler halinde doğrayın, pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcakken patates ezicisi veya çatal yardımıyla püre haline gelene kadar ezin. Kekte kullanacağınız kadarını ayırıp kalanı çorba veya kek yaparken kullanmak üzere kilitli poşette dondurucuda 3 ay kadar saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.