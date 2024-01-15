Bal kabaklı çikolatalı kek

Bal kabağından dolayı yumuşacık olan keki mikser kullanmadan el çırpıcısı ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

Servis: 20*20 cm’lik kare veya yuvarlak kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle:

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

3 yumurta

1 bardak toz şeker

1 bardak bal kabağı püresi, ayrıntı tarif sonunda

1/2 bardak sıvı yağ

Yarımşar çay kaşığı zencefil, muskat ve karanfil tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 bardak + 3 yemek kaşığı un

1paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

1 tutam tuz

1 bardak damla çikolata

Yapılışı:

*Kalıbın tabanına ve yanlarına tereyağı sürüp tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Yumurta, toz şeker, bal kabağı püresi, sıvı yağ, tarçın, zencefil, muskat ve karanfil tozlarını derin bir karıştırma kabına alarak el çırpıcısı ile iyice karıştırın.

*Un, kabartma tozu, karbonat, vanilya ve bir tutam tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin. El çırpıcısı ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Damla çikolatanın 2 yemek kaşığını üzeri için ayırıp kalanı hamura ilave edin. Hamuru kek kalıbına aktarın, üzerine damla çikolatayı serpiştirin.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Bu süre sonunda kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra soğuyunca servis tabağına geçirin.

Bal kabağı püresi:

*1 kilo kabukları soyulmuş bal kabağını iri küpler halinde doğrayın, pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcakken patates ezicisi veya çatal yardımıyla püre haline gelene kadar ezin. Kekte kullanacağınız kadarını ayırıp kalanı çorba veya kek yaparken kullanmak üzere kilitli poşette dondurucuda 3 ay kadar saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...