Baklava yufkasıyla pırasalı börek

Mevsimin son pırasaları ve hazır baklava yufkasıyla kolaylıkla yapabileceğiniz leziz börek... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Baklava yufkasıyla pırasalı börek
Sağlık
Giriş: 27 Nisan 2023 10:51
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Servis: 28 cm’lik yuvarlak fırın tepsisinde

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 + 40 - 45 dakika


Malzemeler:

İç harç için:

  • 1 kg pırasa

  • 1 adet kapya biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gr beyaz peynir

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pulbiber

  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 100 gr tereyağı, eritilmiş

  • 100 ml zeytinyağı

  • 15 adet baklava yufkası

Üzerine:

  • 1 yumurta + kalan yağ sosundan

  • Çörek otu

  • Susam




Yapılışı:

*İç harç için; Pırasaların dışındaki sert bölümü ayıklayıp yıkayarak incecik doğrayın ve geniş bir tavaya aktarın, zeytinyağını ekleyip açık ateşte 7 - 8 dakika soteleyin, minik küpler halinde doğranmış biberi ilave ederek 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın. Pırasa ılınınca peynir, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın.


*Sosu için yağları karıştırın ve az miktarıyla fırın tepsisini yağlayın.


*İki adet yufkayı üst - üste arasına yağ sürmeden temiz bir mutfak bezi üzerine yayın, üzerine yağ karışımından sürerek üçüncü yufkayı üzerine yerleştirin, tekrar yağ sürerek iç harcı yufkaların geniş tarafına yayın, gevşek rulo yaparak kendi etrafında döndürün, bu şekilde hazırladığınız yufkayı yağlanmış tepsinin ortasına yerleştirin (her bir rulo için üç yufka kullanıyoruz). Diğer yufkalara da aynı işlemi yaparak ortasına yerleştirdiğiniz yufkanın etrafına dolayın. Kalan yağ karışımına yumurtayı ekleyerek iyice karıştırın ve böreğin üzerine sürün. Dilediğiniz gibi dilimlere ayırarak üzerine çörek otu ve susam serpiştirin.


*180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 40 - 45 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…








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