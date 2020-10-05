Baharatlı kırmızı erik sosu

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden baharatlı kırmızı erik sosu tarifi...

Baharatlı kırmızı erik sosu
Yaşam
05 Ekim 2020 Pazartesi

Herhangi bir kırmızı erik ile yapabileceğiniz ekşi, tatlı ve acının bir arada olduğu baharatlı nefis sosu et ve tavuk yemeklerinin yanında veya salatalarda kullanabilirsiniz. Bu tarifte elimdeki freeze ve mürdüm eriklerini kullandım. Sosu hazırladıktan sonra mümkün olduğu kadar küçük kavanozlara koyarak pastörize ederseniz uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz. Pastörize yöntemini tarif sonunda anlattım.


Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 + 30 dakika





Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1,5 kg freeze ve mürdüm eriği

  • 1/2 bardak elma sirkesi

  • 1/2 bardak esmer şeker

  • 2 diş sarımsak

  • 1 dolu yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 çubuk tarçın

  • 1 adet acı süs biberi, doğranmış veya 1 tatlı kaşığı acı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 portakal kabuğu, rendelenmiş

Sonradan eklenecek baharatlar;

  • 2 adet yıldız anason (aroması keskin olduğundan tercihinize göre 1 adet kullanabilirsiniz)

  • 4 karanfil

  • 30 - 32 adet tane pembe biber (karabiberin pembe renkli olanından)

  • 1/2 çay kaşığı rezene tohumu

Yapılışı:

*Erikleri yıkayıp çekirdeklerini ayıkladıktan sonra kabaca doğrayın. Doğranmış erikler, elma sirkesi, esmer şeker, doğranmış sarımsaklar, taze zencefil, soya sosu, çubuk tarçın, acı süs biber, tuz ve rendelenmiş portakal kabuğunu derin bir tencereye alın. Kapağı kapalı olarak erikler suyunu bırakana kadar kısık ateşte, sonrasında orta ateşte ara sıra karıştırarak yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


*Erikler pişerken bu arada ayrı bir tavada yıldız anason, karanfil, pembe tane biber ve rezene tohumunu ısıtın. Baharatların yanmamasına dikkat edin! Isınıp kokularının çıkması yeterlidir.


*Erik sosu pişince içindeki çubuk tarçını çıkartıp atın ve sosu blenderden geçirin. Yıldız anasonlu karışımı ekleyip orta ateşte ara sıra karıştırarak sos koyulaşana kadar yaklaşık 30 dakika daha pişirin.


*Koyulaşan sosu tel süzgeçten geçirerek küçük kavanozlara aktarın, kapaklarını sıkıca kapatın.


Pastörize etmek için;

*Geniş ve derin bir tencerenin tabanına pamuklu bir mutfak havlusu serin, kavanozları yerleştirin, kaynarken birbirlerine değmemeleri için aralarını mutfak bezleriyle sıkıştırın. Kavanozların kapaklarını 3 parmak aşacak gibi sıcak su ekleyerek orta ateşte kaynatmaya başlayın. Kaynama noktasına geldiğinde 20 dakika kaynatarak ocağı kapatın. Kavanozlar tamamen soğuyana kadar tencerede bekletin. Sonrasında serin ve kapalı dolapta saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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