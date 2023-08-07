Şeftali dilimleri üzerindeki bademli, yulaflı ve esmer şekerli kıtır katmanıyla gayet leziz ve yapılışı da oldukça pratik olan turtayı şeftali mevsimindeyken deneyin derim. Ilıkken üzerine bir top vanilyalı dondurma ile lezzeti kat kat artıyor...

Bademli yulaflı şeftali crumble tarifi

Servis: 25 cm lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika

Bademli yulaflı şeftali crumble için malzemeler

(250 ml'lik bardak ölçüsüyle)

Şeftalili karışım için

4 - 5 adet şeftali

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım limon suyu

Bademli yulaflı crumble için;

Yarım bardak yulaf ezmesi

Yarım bardak badem unu

Yarım bardak esmer şeker

1 çay kaşığı tarçın

75 gr soğuk tereyağı, küp küp doğranmış

Üzerine;

2 yemek kaşığı doğranmış badem

Servis esnasında;

Vanilyalı dondurma

Bademli yulaflı şeftali crumble yapılışı

Şeftalileri yıkayıp iyice kurulayarak kabuklarını soymadan dilimleyin ve geniş bir kaba aktarın, mısır nişastası, esmer şeker, vanilya özütü ve limon suyunu ekleyip karıştırarak fırın kabına sıralayın.

Bademli yulaflı crumble malzemelerini bir kaba alın, parmak uçlarınızla hızlıca karıştırarak şeftalili karışımın üzerine serpiştirin. En üste de doğranmış bademleri serpiştirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 - 30 dakika pişirin.

Ilıkken vanilyalı dondurma ile servis edin.

Kısa bir not;

Elinizde badem unu yoksa yerine bademleri blenderden geçirerek kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...