Şeftali dilimleri üzerindeki bademli, yulaflı ve esmer şekerli kıtır katmanıyla gayet leziz ve yapılışı da oldukça pratik olan turtayı şeftali mevsimindeyken deneyin derim. Ilıkken üzerine bir top vanilyalı dondurma ile lezzeti kat kat artıyor...
Bademli yulaflı şeftali crumble tarifi
Servis: 25 cm lik fırın kabında
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 25 - 30 dakika
Bademli yulaflı şeftali crumble için malzemeler
(250 ml'lik bardak ölçüsüyle)
Şeftalili karışım için
4 - 5 adet şeftali
1 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı esmer şeker
1 çay kaşığı vanilya özütü
Yarım limon suyu
Bademli yulaflı crumble için;
Yarım bardak yulaf ezmesi
Yarım bardak badem unu
Yarım bardak esmer şeker
1 çay kaşığı tarçın
75 gr soğuk tereyağı, küp küp doğranmış
Üzerine;
2 yemek kaşığı doğranmış badem
Servis esnasında;
Vanilyalı dondurma
Bademli yulaflı şeftali crumble yapılışı
- Şeftalileri yıkayıp iyice kurulayarak kabuklarını soymadan dilimleyin ve geniş bir kaba aktarın, mısır nişastası, esmer şeker, vanilya özütü ve limon suyunu ekleyip karıştırarak fırın kabına sıralayın.
- Bademli yulaflı crumble malzemelerini bir kaba alın, parmak uçlarınızla hızlıca karıştırarak şeftalili karışımın üzerine serpiştirin. En üste de doğranmış bademleri serpiştirin.
- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 - 30 dakika pişirin.
- Ilıkken vanilyalı dondurma ile servis edin.
Kısa bir not;
Elinizde badem unu yoksa yerine bademleri blenderden geçirerek kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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