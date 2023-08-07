Bademli yulaflı şeftali crumble

Hem çayın hem kahvenin yanına yakışan bir lezzet, Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden bademli yulaflı şeftali crumble...

Bademli yulaflı şeftali crumble
Yaşam
Giriş: 07 Ağustos 2023 14:00 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 15:16
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Şeftali dilimleri üzerindeki bademli, yulaflı ve esmer şekerli kıtır katmanıyla gayet leziz ve yapılışı da oldukça pratik olan turtayı şeftali mevsimindeyken deneyin derim. Ilıkken üzerine bir top vanilyalı dondurma ile lezzeti kat kat artıyor...


Bademli yulaflı şeftali crumble tarifi


Servis: 25 cm lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika


Bademli yulaflı şeftali crumble için malzemeler

(250 ml'lik bardak ölçüsüyle)


Şeftalili karışım için

4 - 5 adet şeftali

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım limon suyu


Bademli yulaflı crumble için;

Yarım bardak yulaf ezmesi

Yarım bardak badem unu

Yarım bardak esmer şeker

1 çay kaşığı tarçın

75 gr soğuk tereyağı, küp küp doğranmış


Üzerine;

2 yemek kaşığı doğranmış badem


Servis esnasında;

Vanilyalı dondurma


Bademli yulaflı şeftali crumble yapılışı

  • Şeftalileri yıkayıp iyice kurulayarak kabuklarını soymadan dilimleyin ve geniş bir kaba aktarın, mısır nişastası, esmer şeker, vanilya özütü ve limon suyunu ekleyip karıştırarak fırın kabına sıralayın.

  • Bademli yulaflı crumble malzemelerini bir kaba alın, parmak uçlarınızla hızlıca karıştırarak şeftalili karışımın üzerine serpiştirin. En üste de doğranmış bademleri serpiştirin.

  • 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 - 30 dakika pişirin.

  • Ilıkken vanilyalı dondurma ile servis edin.

Kısa bir not;


Elinizde badem unu yoksa yerine bademleri blenderden geçirerek kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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