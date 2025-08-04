Babalarda postpartum sendromu

Bebek doğumundan sonra babaların yaşadığı büyük zihinsel sağlık değişimleri için net bir tanı kriteri yoktur. Ancak öğrenme ve kapasite geliştirme programlarını yöneten Alan-Michael Graves, yeni babaların tanınmayan doğum sonrası depresyonla sessizce mücadele ettiğini söylüyor.

Babalarda doğum sonrası depresyon bilimi nispeten yenidir. Şu ana kadar bildiklerimiz, babalardaki doğum sonrası depresyonun annelerdeki doğum sonrası depresyonla benzer birçok faktörden etkilendiği yönündedir: Hormonal değişiklikler, sosyal ve duygusal değişimler, uyku yoksunluğu, finansal zorluklar ve depresyon geçmişi. Ayrıca belirtilerinin de, iyi olma halini oldukça olumsuz etkileyebileceği bilinmektedir. Graves, annelerdeki doğum sonrası depresyonda olduğu gibi, babalardaki versiyonunun da ayrımcılık yapmadığını; tüm sosyoekonomik seviyelerden, tüm ırklardan ve tüm geçmişlerden babalarda görülebileceğini vurguluyor. Graves’e konu ile ilgili yöneltilen sorular ve kendisinin verdiği cevaplar...

Babalarda doğum sonrası depresyon nereden gelir?

Biz hamile kadınlarla çalışan topluluk temelli programlarımızda, çok sayıda baba adayı ve yeni babanın aşırı stresli olduğunu fark ettik. Bunun birçok sebebi var: Önceden sadece herhangi biriydi, şimdi ise bir baba oldu. Ailesini maddi olarak desteklemek konusunda endişeleri var. Önceden sadece kendisi ve partnerinden sorumluydu, şimdi bir de çocukları var. Kendi ebeveynlerinden farklı bir şekilde ebeveynlik yapmak istiyor ama bunu konuşabileceği kimse olmadı. Bazen tüm bunları yönetmekte zorlanıyor. Ve herkes annenin hayatının nasıl değiştiğine odaklanırken, pek az kişi “Seninle neler oluyor?” diye soruyor.

Bir babanın doğum sonrası depresyon yaşayabileceğini nasıl anlarsınız?

Yalnızlık. Geri çekilme. Ve depresyonu başka şeylerle gizleme. Bu erkeklerin çoğu, eşleri ve çocuklarının yanında olmak zorunda kalmamak için çalışmaya daha fazla gönüllü oluyor. Madde bağımlılığı ve sadakatsizlik de depresyondan ve ebeveynlik zorluklarından kaçtıklarının işaretleri olabilir.

Babalarla doğum sonrası depresyon hakkında nasıl konuşuyorsunuz?

Babalar çoğu zaman yaşadıklarının babalık sonrası depresyonu olduğunu bilmezler. Ve özellikle ruh sağlığı konusunda hala güçlü bir damgalamanın olduğu topluluklardaki erkeklere gidip, “Bence doğum sonrası depresyonun var” demek doğru değildir. Çünkü önce, onları “deli” ilan ettiğimizi hissettirmek istemeyiz. Ve ilk iş olarak doğum sonrası depresyonları olduğunu söylesek, “O sadece kadınlar için” derler.

Bu yüzden, işe yeni ebeveyn olmanın hayat üzerindeki etkileri, stresler, zorluklar, hakkında konuşarak başlıyoruz. Yaşadıklarının adı olarak babalık sonrası depresyonu anlatıyoruz ve bunun yaygın olduğunu söylüyoruz. Bunu normalleştiriyoruz. Ve eş desteğine odaklanmalısınız. Eğer bir erkeği, benzer durumlarla karşılaşan başka erkeklerin olduğu bir odaya sokarsanız, yalnız olmadığını anlar. Hissettiklerini konuşmaya daha açık olur ve iyileşmek için gereken araçları uygulamaya daha yatkın hale gelir.

Ve babaların iyileştiğini görüyoruz. Bunu yapmaya devam ediyoruz çünkü ışıkların yandığını görüyoruz. Babaların aileleriyle yeniden bir araya geldiğini görüyoruz. Ve en önemlisi, çocuklarıyla sağlıklı ilişkilerinin zamanla geliştiğini izliyoruz. Onların çocuklarıyla etkileşimlerini izlemek, bunu sonsuza kadar yapma isteği uyandırıyor bende.

Referanslar: Alan-Michael Graves. "Recognizing Postpartum Depression in Dads”. Şuradan alındı: https://goop.com/wellness/parenthood/postpartum-depression-in-men/.