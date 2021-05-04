Aylık burç yorumları: Mayıs 2021

Merhaba, Ay’ın en önemli astrolojik etkileri 14 Mayıs’taki Jüpiter Balık geçişi, 23 Mayıs Satürn retrosu ve 26 Mayıs Yay burcundaki Ay Tutulması olacak. Jüpiter uzun zamandan sonra yönettiği ve en güçlü olduğu iki burçtan biri olan Balık burcuna geçiyor. Balık burcu empati, duygusal hassaslıklarımız, yaratıcı hayal gücü, kendimizi bizden daha büyük bir bütüne feda etme, bir ideale adama ve akışta olmak ile alakalıdır. Ayrıca Balık iyileşme ile de alakalıdır. İçinde bulunduğumuz pandemi zamanlarında aşılanmanın hız kazandığı bir dönem içerisine gireceğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca zaten yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte virüsün bulaş oranının da düştüğünü geçen seneden biliyoruz, Jüpiter Balık böyle bir dönemin müjdesini veriyor diye düşünüyorum. Fakat Jüpiter Balık burcunda yaklaşık 2.5 ay kadar kalıp Kova burcuna sonbahara doğru geri dönecek. Bu da rahatlamanın kısıtlı bir süre için olacağını gösteriyor.

23 Mayıs’taki Satürn retrosu da yine bir süreliğine zorlandığımız konuların yavaşlamasına vesile olacak gibi görünüyor. Fakat bu dönemde yeni yapılar kurmak ile ilgili birtakım zamanlama problemleri veya geriye dönüp tekrar etmemiz gereken durumların da olabileceği durumlara işaret ediyor. Bir sonraki ayın başlarında önlemlerin ve bizi kısıtlayan, disipline eden konuların gevşemesini öngörebiliriz fakat bu dönem aynı zamanda kurmakta olduğumuz yapılar için geriye dönük düzeltmelerin yapılması gerektiğini gösteren de bir dönem olacak.

23 Mayıs’taki Ay Tutulması için oldukça detaylı bir yazı hazırlayacağım fakat burada kısaca bahsetmek gerekirse, etkilerini bu ay hissetmeye başlayacağımız ve yılsonuna kadar yaşayacağımız bir dönem bizleri bekliyor olacak. Bu kulağa yeni gibi geliyor olabilir fakat her yıl en az 4 tutulma yaşadığımızı yinelemek isterim.

Tutulma anı haritasının yükselen burcu başak ve tutulma İkizler Yay aksında gerçekleşiyor. Yükselen burcun başak olması önümüzdeki 6 aylık sürecin yine sağlık, hijyen ve iş dünyası ile ilgili konular minvalinde geçeceğini gösteriyor. Yükselen yöneticisi ve Güneş İkizler burcunda. Tutulma yöneticisi olan Balık’taki Jüpiter ile kare açı yapan durumdalar. Bu da İçinde bulunduğumuz döneme iyileşme ve biraz abartılı rahatlığın, kaotik durumların, devlet otoriteleri tarafından alınan yanlış kararların damgasını vuracağını gösteriyor.

Mayıs ayının önemli gökyüzü açıları:

2 Mayıs – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

3 Mayıs – Venüs Neptün Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

3 Mayıs – Merkür Jüpiter Karesi:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

3 Mayıs – Güneş Satürn Karesi:

Bugünlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

4 Mayıs – Merkür İkizler’de!

6 Mayıs – Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

8 Mayıs – Venüs Jüpiter Karesi:

Geçen haftanın ikili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

9 Mayıs – Venüs İkizler’de!

11 Mayıs – Merkür Chiron Altmışlığı:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

11 Mayıs – Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

12 Mayıs – Mars Chiron Karesi:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi söz konusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

12 Mayıs – Mars Uranüs Altmışlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

12 Mayıs – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

13 Mayıs – Güneş Neptün Altmışlığı:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

14 Mayıs – Jüpiter Balık’ta!

17 Mayıs – Güneş Plüton Üçgeni:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

18 Mayıs – Venüs Chiron Altmışlığı:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

18 Mayıs – Venüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

20 Mayıs – Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

20 Mayıs – Güneş İkizler’de!

21 Mayıs – Güneş Jüpiter Karesi:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

23 Mayıs – Merkür Neptün Karesi:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil. Sakarlıklar, yanlış yere giden mesajlar gibi konular gündeme gelebilir.

23 Mayıs – Satürn geri harekete başlıyor!

27 Mayıs – Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

26 Mayıs – Yay’da Ay Tutulması!

29 Mayıs – Merkür Venüs Kavuşumu:

İkili ilişkilerdeki iletişim trafiğinin artması, konuşmalarımızın etkileyici olması, tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığı verimli zamanlar. Yazmak gibi entelektüel faaliyetlerde de yaratıcılığımız yüksek

30 Mayıs – Merkür geri harekete başlıyor!

31 Mayıs – Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

Instagram: korhankilinckaya