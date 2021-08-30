Aylık burç yorumları: Eylül 2021

Merhaba, pek de hareketli olmayan, tüm uzak gezegenlerin (Satürn, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton) retro olduğu, ekim ayında yavaş yavaş ileri harekete başlayacakları bir dönemdeyiz. Ayrıca eylül ayında transitleri daha uzun süreli ve daha etkili olan yukarıda bahsettiğim uzak gezegenlerin birbirleri arasında da çok fazla etkileşim yok.

Güneş ve 2 gezegen’in burç değişimine sahne olacağız. Güneş ve Mars pek de rahat etmedikleri, daha silik oldukları Terazi burcuna geçecek. Terazi burcunun yöneticisi Venüs ise yine pek de rahat olmadığı Akrep burcunda olacak. Kendimizi ifademiz, zaman zaman bencil bir şekilde kendimiz için hareket etme gerekliliğimiz olan Güneş ve Mars kendisinden çok başkalarını düşünen, bencil olmayan Terazi burcunda olacak. Bu dönemde ikili ilişkilere olan eforumuz yükselecek, birlikte hareket etmek isteyeceğiz daha uzlaşmacı olacağız. Fakat İkili ilişkiler de Akrep ile karakterize olacak. Yani arzumuz ilişkiler yönünde fakat ilişkiler biraz kıskanç, fazlaca tutkulu, eski defterleri açan ve kurcalayan şekilde çalışıyor olacak.

Bu dönemde zorunda kalmadıkça yeni başlangıçlar yapmamak daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Ay sonu da olsa Merkür’ün de geri harekete başlayacağını düşünecek olursak, bir süre tatil’in keyfini çıkarsak veya işlerimize odaklanmaya devam etsek, mevcut durumu bozmasak daha yerinde olacaktır.

Eylül ay’ının önemli gökyüzü açıları;

2 Eylül – Mars Neptün Karşıtlığı:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

3 Eylül – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

5 Eylül – Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

6 Eylül – Venüs Plüton Karesi:

Bu açı her ne kadar Venüs Jüpiter altmışlığı etkisini yaşamaya devam etsek de ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır.Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

6 Eylül – Mars Plüton Üçgeni:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

6 Eylül – Venüs Jüpiter Üçgeni:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

7 Eylül – Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

8 Eylül – Merkür Chiron Karaşıtlığı:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

10 Eylül – Venüs Akrep’te!

14 Eylül – Güneş Neptün Karşıtlığı:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

15 Eylül – Mars Terazi’de!

17 Eylül – Güneş Plüton Üçgeni:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

17 Eylül – Venüs Satürn Karesi:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

21 Eylül – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

22 Eylül – Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken motivasyonumuzu, ihtirasımızı ve fiziksel enerjimizi dahil olumlu anlamda kullanabileceğimiz, güçlü bir açı kombinasyonu.

22 Eylül – Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

22 Eylül – Güneş Terazi’de!

23 Eylül – Venüs Uranüs Karşıtlığı:

İkili ilişkilerle ilgili sürpriz gelişebilecek durumlar, sürüdülebilirliği engelleyen, taraflardan birinin veya her ikisinin de tutarsız ve sıkılgan davranabileceği, bir o kadar da ikili ilişkilerde heyecan ve eğlenceyi artıran bir açı.

26 Eylül – Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

27 Eylül – Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

27 Eylül – Merkür geri harekette!

29 Eylül – Venüs Neptün Üçgeni:

İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı bir zaman dilimindeyiz.

30 Eylül – Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günlerdeyiz.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz.

Instagram: korhankilinckaya