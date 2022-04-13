Ay'ın en güzel evreleri

Gökyüzüne merakı olan bir astrofotoğrafçı olan Andrew McCarthy, Ay’ın her bir evresini kayıt altına aldı. Fotoğrafçı, Ay her gece en tepe noktaya ulaştığı anda fotoğrafları çekmiş. Bu da yaklaşık 25 saatlik bir fotoğraf projesi anlamına geliyor. McCarthy teleskobu sayesinde tam 2 milyondan fazla görüntü kaydett ve bu fotoğraflardan bir time-lapse videosu oluşturdu. Çekimler yaklaşık 1 ay sürmüş ve sonuçta bu harika iş ortaya çıkmış.

Fotoğrafçı bu çekimleri Amerika'nın Arziona eyaletinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirmiş. Genellikle çöl havasında çekimler yapsa da bu alanda toz fırtınaları olduğu için uygun koşulları bulabilmek amacıyla her gün farklı yerlere gitmek durumunda da kalmış.