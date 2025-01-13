Ay düğümleri Balık - Başak Transiti etkileri

Ay düğümleri, yaklaşık olarak 1,5 yıldır bulunduğu Koç-Terazi aksından, 12 Ocak 2025 itibari ile Balık-Başak aksına geçiş yaptı ve 27 Temmuz 2026 tarihine kadar burada kalacak! Ortalama 18 ayda bir aks değiştiren ay düğümleri bulunduğumuz dönemde, yaşanacak konular hakkında bize önemli bilgiler verirler. İçinde bulunduğumuz yılların trendlerini ve odak konularını gösterirler. Öncelikle teknik olarak ay düğümlerinin ne olduğundan bahsetmek istiyorum.

Ay düğümleri nedir?

Ay düğümleri gökyüzünde bir gezegen, cisim değildir. Ay düğümleri, kuzeyde ve güneyde Ay’ın yörüngesinin Güneş’in ekliptiği ile Ay’ın ekliptiğinin kesişim yaptığı noktalardır. Yıl içerisindeki güneş ve ay tutulma akslarını ifade eder. Bu yıl Mart ayında son 1,5 yıldır devam eden Koç Terazi hattının son tutulması yaşanacak ve artık ay düğümleri, yani tutulma serilerimiz Balık Başak ekseninde gerçekleşmeye devam edecek. 2025 yılında bizi 4 tutulma bekliyor. Tutulmaların gerçekleşeceği tarihler ise aşağıdaki gibidir.

2025 Güneş ve Ay tutulmaları tarihleri:

14 Mart Ay Tutulması: 22° Başak

29 Mart Güneş Tutulması: 09° Koç

07 Eylül Ay Tutulması: 15° Balık

21 Eylül Güneş Tutulması: 29° Başak

Tutulmalar 9 ve 18 yılda bir aynı burçlarda gerçekleşir. Astroloji döngüsel çalıştığından belli periyotlarda gerçekleşen döngüler özellikle tutulma serileri bireysel yaşantılarımızda da benzer konuları tekrar tetikleyebilirler. Hayatımızda yönettiğimizi, seçtiğimizi sandığımız kadersel dönemeçleri, olayları ifade eden tutulmalar, bizlere iz bırakacak hatırlanılası konular yaşatabilirler. Eğer Balık Başak burçlarında doğum haritalarınızda önemli gezegen yerleşimleriniz var ise bu dönem çok daha fazla kadersel temalarla karşılabilirsiniz.

Bireysel yaşantılarınızda bir bakın bakalım, 2006-2007 ve 2015-2017 yıllarında taşınmış, ülke değiştirmiş, evlenmiş, boşanmış, çocuk sahibi olmuş, terfi almış vs. olabilirsiniz. Bu tarih aralıklarına denk gelen yıllarda önemli olaylar yaşadıysanız bu konularla alakalı bir dönem kapanıyor yeni bir döngü başlıyor demektir.

Astrolojide Balık - Başak hattı neleri ifade ediyor?

Balık – Başak aksının sembolikteki anahtar kelimeleri ve temsil ettiği konular ise şunlardır.

Sağlık ve ilaç sektörünü, hastaneleri, hapishaneleri, mahkumları, gardiyanları, rehabilitasyon merkezlerini, akıl hastanelerini, yetimhaneleri, bakım evlerini, dini liderleri, tarikatları, örgütlenmeleri ve gizli yapılanmaları, uyuşturucu maddeleri, insanın ruhsal ve fiziksel sağlığıyla ilgilenen tüm sektörleri ve kurumları, çalışan haklarını, çalışanların koşullarını, sendikaları, tarım, beslenme kaynakları, çiftçilik, kıtlık kuraklık, gibi konuları ifade eder. Ek olarak Balık burcu sanat ve yaratıcılık temalarını, kamera arkası sektörleri ve ruhsal şifalanma ile ilgili tüm konuları, su ve sudan kaynaklı konuları, gemicilik sektörünü, denizyolları ile alakalı konu ve olayları ifade ettiğinden, bu dönem fazlasıyla bu konuları gündemimize taşıyabilir.

Balık burcu zodyağın son burcudur. Dünyevi olaylardan ziyade maneviyatla, akışta olmakla çok bağlantılıdır. Sınırsızlıkla alakalıdır, okyanusun içindeki damla olduğunu bilme halini sembolize eder. Ruhsal ve sezgisel temaları ifade eder. Başak ise hayata plan program, prensipler üzerinden bakar. Dünya genelinde yaşanacak konu ve olaylarla, Kuzey Ay düğümü bize Balık burcuna git akışta ol derken, diğer yandan mantığımızı(Başak arketipi) sınayacak olaylarla da bizi yüzleştirebilir.

Hiçbir konunun gizli kalmayacağı, dünya genelinde skandalların ve ifşaların sıkça yaşanacağı bir dönem bizi bekliyor. Dünya üzerinde özellikle maneviyat ve inançlar üzerinden yapılan suistimallerin ve inanç tartışmalarının, inançlar arası zıtlaşmaların ortaya çıkması gibi etkiler yaratabilir.

18 Eylül 2024 Balık burcundaki ilk tutulma etkisiyle aslında balık başak ekseninin sembolikte ifade ettiği olayları yaşamaya başladık bile. Sağlık sektöründe yaşanan yeni doğan skandalı, peşi sıra şu an oyunculuk sektöründe olan haksız rekabet iddiaları bize çürümüş ahlaki değerleri ve gizli kapaklı dönen konuları su üstüne çıkarmaya şimdiden başladı.

Önümüzdeki dönem ek olarak, beslenme kaynaklarına, tarım sektörüne, zirai ilaçlara, su kaynaklarına, ruhsal hastalıklara, depresyona, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kullanımına, inançlar ve akımlar üzerinden manipülasyonlara vs. çok dikkat etmekte fayda var.

Balık burcu birlik bilinci, yardımlaşma, koşulsuz sevgi ile alakalı olduğundan yaşanacak bazı acı tecrübelerle bize bu duyguları tekrar hatırlatabilir. Okyanusun içinde damla olacağımız, olmak zorunda kalacağımız bir süreç bizi bekliyor olabilir. Makro bilince dair önemli bir test döneminden geçeceğiz gibi duruyor.

Toparlarsak, sağlık sektöründe ve tedavi yöntemlerinde pozitif gelişmeler yaşanabilir. Bazı hastalıkların tedavisi bulunabilir.

Modern tıp ile alternatif/holistik tıp yöntemleri arasındaki bağ güçlenebilir. Balık, su elementi Başak toprak elementi olduğu için su kaynakları, denizlerin korunması ve çevre bilinci, doğayı korumak ön plana çıkabilir.

Sanat ve yaratıcılık alanlarında hayal gücünün yoğun olduğu, zihinsel sınırları zorlayan sanatsal eserler, filmler, müzikler yükselebilir. Örnek vermek gerekirse, benzer döngüde 30 Haziran 1997’de J. K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basılmıştı. Toplumsal empati artabilir. Daha büyük bir dayanışma ve merhamet duygusuyla toplumsal yardımlaşmalar ön plana çıkabilir.

Birysel yaşantılarımızda bu dönemin mutluluk formülleri nelerdir?

Eksen olarak, kuzey ay düğümünün Balık’ta, güney ay düğümünün ise Başak burcunda oluşu bu dönem arketipsel olarak, analitik zekadan (Başak) sezgiye (Balık) geçişi temsil eder. Ancak tamamen akışa bırakmak, duygusallığı tercih etmek, kurban psikolojisinde olmaktan ziyade mantığımızı ve gerçekçiliği de ön planda tutarak olaylara soğukkanlı ve gözlemci yaklaşıp iki zıt enerjiyi dengeye getirdiğimizde bu dönem daha mutlu olabiliriz. Gözümüze perde inmiş, kendimizi hayal dünyasına hapsetmiş olduğumuz konularla alakalı bu dönem fazlasıyla yüzleşme yaşayabiliriz. Yaşanacak olaylar kimi zaman mantık sınırlarımızı zorlayabilir. Suistimale uğradığımız bir çok konu hayatlarımızda gündem olurken ve kimi zaman bizi duygusai olarak zorlarken, aynı zamanda sanrılarımızdan arınmamızı sağlayacak.

Kuzey Ay Düğümü Balık’ta olduğuna göre öğrenilmesi gereken temalar şunlardır: Bu dönem bireysel açıdan, akışa teslim olmak, kontrolü bırakmayı öğrenmek, daha sezgisel ve duygusal kararlar almak, ruhsal derinleşmeye önem vermek, maneviyat, inanç ve koşulsuz sevgiye yönelmek, bize ağırlık yaratan duygulardan kurtulmak bağışlama ve merhameti ön planda tutmak, kendimize ve başkalarına karşı yargıyı bırakmak, bizi rahatlatacak sanatsal yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz bize ilham ve hayal gücüne teşvik edecek hobiler bulmak bize iyi gelecektir. Kendimizi bütün içinde görmek, detaylar yerine yaşanan olaylarda büyük resme odaklanmak önemli olacaktır.

Güney Ay Düğümü Başak’ta olduğuna göre bırakılması gereken temalar şunlardır: Aşırı analiz ve eleştiriyi, mükemmeliyetçiliği ve aşırı detaylara takılma alışkanlığını bırakmak, mantığın aşırı kullanmak, her şeyi rasyonelleştirme çabasından uzaklaşmak, kontrol etme dürtüsünü dengeye getirmek, her şeyi mükemmel hale getirme arzusu yerine teslimiyeti öğrenmek, hayata biraz daha esneklik ve spontanlık katmak, yönetilemeyecek olaylara karşı teslimiyeti geliştirmek, ruhsal fiziksel sağlığımıza önem vermek, ilişkilerde aşırı kurban bilincinde de olmamak, aşırı kurtarıcı rollerine de girmemek, ilişkilerde sınır çizmek, aşırı fedakarlıkla suistimale uğramamak önemli olacaktır.

Türkiye’yi neler bekliyor?

Türkiye’nin 4/10 aksını etkileyen bu tutulmalar, Türkiye yönetimini etkileyen, önemli olayların, siyasi değişimlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Özellikle Balık Başak tutulma serilerinde Türkiye’de seçimlerin yoğun yaşandığını görüyoruz. Aşağıdaki tarih aralıklarına bakarak o yıllarda neler yaşanmıştı, şimdi önümüzdeki dönem neler olabilir hepbirlikte yaşayıp göreceğiz.

1950-1952, 1969-1970, 1987-1989, 1997-1998, 2006-2007, 2015-2017 yıllarında ay düğümlerinin Balık Başak hattında olduğunu görüyoruz. Bu tarihler yaşanabilecek olaylara karşı hepimize referans olabilir.

Hepimizin hayatlarına güzellikler getirsin.

Sevgilerimle,

Buşra Efe

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