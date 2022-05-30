Asma yapraklı zeytinyağlı enginar dolması

Kuş üzümü, fıstık ve soğanlı iç harç ile asma yaprağı ve çanak enginarın buluşmasıyla ortaya çıkan nefis lezzeti enginar mevsimindeyken deneyin deriz... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Asma yapraklı zeytinyağlı enginar dolması
Astroloji
30 Mayıs 2022 Pazartesi

Servis: 6 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

  • 3/4 bardak osmancık pirinç

  • 2 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü

  • Yarımşar çay kaşığı karabiber, yenibahar, tarçın

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım bardak sıcak su

  • 1 küçük limonun suyu

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • 8 - 10 sap dereotu, incecik doğranmış

  • 8 - 10 sap maydanoz, incecik doğranmış

  • 6 adet büyük boy çanak enginar

  • 15 - 18 adet büyük boy salamura asma yaprağı

  • 2 adet granny smith yeşil elma

  • 1,5 bardak sıcak su

Piştikten sonra ekelenecekler:

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 3 - 4 sap dereotu, ince doğranmış

  • 1 limon, dilimlenmiş





Yapılışı:

*Doğranmış soğanlar, zeytinyağı ve dolmalık fıstığı geniş bir tencereye alın, kısık ateşte soğanlar yumuşana kadar yaklaşık 15 dakika kavurun. Bol suda yıkanmış pirinçleri ekleyip 4 - 5 dakika daha kavurduktan sonra kuş üzümü, baharatlar, tuz ve yarım bardak sıcak suyu ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp limon suyu, kuru nane, dereotu ve maydanozu ilave ederek karıştırın.


*Çanak enginarları pişen iç harç ile doldurun, üzerlerini ve yanlarını asma yaprağı ile kaplayın (yaprakların boyutuna göre her bir enginar için 2 veya 3 yaprak kullanıyorum), geniş bir pilav tenceresine tek sıra halinde yerleştirin, aralardaki boşluklara dilimlenmiş elmaları yerleştirin. 1,5 bardak sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar orta ateşte, sonrasında kısık ateşte yaklaşık 50 dakika pişirip ocağı kapatın. *Dolmalar soğuyana kadar tencerede beklettikten sonra servis tabağına geçirip üzerlerine zeytinyağı akıtarak dereotu ve limon dilimleriyle süsleyin.


Kısa notlar:

*Asma yaprağının tüylü bölümü içerde kalacak gibi ve enginarların altına kıvrılacak şekilde kaplayın.

*Pişerken eklediğimiz elmalar dolmaya leziz bir aroma bırakıyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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