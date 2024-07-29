Aslan burcunda Yeniay ve burçlara etkileri (04.08.2024)

Esenlikler. 4 Ağustos saat 14:13’te Aslan burcunun 12. Derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay’ın oldukça iyi, eğlence ve tatil havasını getiren, kendi ifademizi ve özgüvenimizi güçlendiren, çok iyimser bir yeniay olduğunu söylemeliyim. Aslan burcu liderlerle, çocuklarla, spor dünyasıyla, eğlence ve sahne ile ilgilidir. Bu dönemde bu konular oldukça vurgulanacak gibi gözüküyor. Ayrıca havada bir tatil havası var çünkü yeniay derecesi an haritasının 9. Evine yani yolculuklar evine denk geliyor. Bu dönemde vizyonumuz, felsefemiz oldukça iyimser temeller üzerine kurulacak, inancımız ve motivasyonumuz yükselecek diyebilirim. Ayrıca an derecesi Mars ve Jüpiter ile de uyumlu etkileşimde. Yine iyimserlik, yine cesaret, yine özgüven etkileri. Oldukça şanslı, kısmetli, eğitim açısından, girişimler ve yeni başlangıçlar açısından oldukça güzel bir dönem diyebilirim.

Bir güzel etki de haritanın tepe noktasına yani MC’ye kavuşum yapan REGULUS sabit yıldızı ki bu 4 kraliyet yıldızından biridir. Bir diğeri olan ALDEBARAN da Mars ile kavuşumda ve an derecesine açı yapıyor. Oldukça güzel etkiler diyebilirim bunlar için de. Dediğim gibi yeni başladığınız işler için Merkür retrosu hariç harika bir etki. Merkür’ün durağan olması biraz bazı konularda yavaşlama ve tekrar getiriyor özellikle anlaşma, yazışma, imza gibi konularda. Ama hem REGULUS hem de ALDEBARAN içinde bulunduğumuz döneme oldukça güç katan etkiler, başarı getiren etkiler.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Bu dönemde aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız, sportif faaliyetler, sahne veya sanatsal yaratıcılık konuları ön plana çıkıyor ve bu konular oldukça şanslı. Spontane finansal harcamalara da dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz ile ilgili çok olumlu gelişmeler, terfiler alabilirsiniz. Bu konularda harcadığınız paraların da size dönüşü güzel olacak veya kariyerinizdeki pozitif durum maddiyatınızı da güçlendirecek.

Yükselen İkizler

Eğitim, yolculuklar veya yabancılarla ilgili konularda oldukça şanslı bir dönem. Kardeşler ve yakın çevreden destekler alabilirsiniz. Ayrıca genel olarak da cesur, girişken ve bu girişimlerin faydasını gördüğünüz bir dönem.

Yükselen Yengeç

Finansal kaynaklarınız ve borçlar konularında beklenmedik durumlara gebe bir dönem sizi bekliyor. Bu konular oldukça şanslı diyebilirim. Yeni gelir kaynakları yaratabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Toplum içindeki yeriniz ve kariyeriniz ile ilgili sürpriz, beklenmedik konular yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendini ifadeniz, özgüveniniz oldukça güçlü, eğlenceli bir yeniay sizi bekliyor.

Yükselen Başak

Görev ve sorumluluklarınızın iç dünyanız üzerinde baskı yarattığı bir dönemdesiniz. Kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyip duygularınızı bastırabilirsiniz. Fakat bu bir içsel şifalanma, pozitif dönüşüm, iç huzur gibi konuları da gösteriyor.

Yükselen Terazi

Arkadaşlar, aynı ideali paylaştığınız gruplar veya ortak bir hedef için bir araya gelmiş proje grupları konuları ön plana çıkabilir. Gruplar içerisinde liderlik yapabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Oldukça sosyal bir dönem. İnsanlardan aldığınız büyük destekler var.

Yükselen Akrep

Aile, yuva, ev, ebeveynler ve gayrimenkul konuları bu dönemde oldukça vurgu kazanıyor ve oldukça şanslı, kısmetli. Ailenize yeni birileri katılabilir veya gayrimenkul yatırımlarınız değer kazanabilir.

Yükselen Yay

Eğitim ve uluslararası konularda iletişimsel sorumluluklar almanız gerekiyor, yazmak, yayın yapmak, araştırmak gibi sorumluluklarınız olabilir. Uzaklardan, yabancılardan gelebilecek büyük şanslar, belki gitmek istediğiniz ülkelere aldığınız kabuller, eğitimde güzel gelişmeler sizleri bekliyor.

Yükselen Oğlak

Finansal kaynaklarınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. Yaptığınız yatırımlardan çok olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Biraz da olsa krizli ve tehlike duygusu hissettiren bir dönem, sağlık konusunda güzel gelişmeler söz konusu olabilir.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler ve evlilik konuları oldukça ön planda. Ayrıca özel hayatınız, aileniz ile ilgili konularda da sürpriz ve güzel gelişmeler, kısmetler söz konusu olabilir. Ortaklardan destek alabilir, ortaklık konularında çok şanslı olabilirsiniz. Danışmanlık işleri yapıyorsanız veya bir danışmanlık alıyorsanız bu konular da oldukça iyi.

Yükselen Balık

İşiniz, iş arkadaşlarınız, sağlığınız ve günlük işleriniz ile ilgili konular oldukça ön plana çıkıyor. İş ortamınızda daha çok göz önünde olduğunuz, liderlik yeteneklerinizi kullandığınız bir dönem olabilir. Yeni bir sağlık rutinine başlamak için oldukça ideal.