Dolu dolu bir aşk yaşamak için...

Dolu dolu bir aşk yaşamayı kim istemez? Her güzel şey gibi aşk da emek ister, zaman ister. Sevdiğinizle dolu dolu bir aşk yaşamak için bilmeniz gerekenler...

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Dolu dolu bir aşk yaşamak için...

İlk adımı atmaktan korkmayın

Birini gördünüz ve hoşlandınız, bu çok doğal. Onunla iletişime geçmek için asla kormayın, kim bilir belki o da sizden hoşlanmıştır. Denemeden bilemezsiniz...

 

Bazen sadece yanında olmak bile iyi gelir

Hayat her zaman nazik olmayabilir. Sevdiğiniz kişinin zor zamanlarında ona yardım edemeseniz bile her daim yanında olduğunuzu bilmesi ona büyük güç verecek.

 

Birlikte olmanız gerektiğine inanıyorsanız, kaybetmeyin

Hayatınızı ciddi bir ilişki ya da evlilik fikrinden uzak bir şekilde geçirmiş olabilirsiniz ama eğer bu kişiyle gerçekten birlikte olmanız gerektiğini düşünüyor ve hissediyorsanız o zaman onu kaybetmeyin. Seçimleriniz her zaman değişebilir.

 

GERÇEKTEN SEVMEK VE SEVİLMEK İSTİYORSANIZ…

 

Birbirinizin tuhaflıklarını düzeltmeye çalışmayın, onları sevin

Herkesin tuhaflıkları ve garip huyları vardır. Bir ilişkide ise önemli olan bu tuhaflıklara katlanmak zorunda hissetmemeniz ve hatta onları sevmeniz. Birbirinizi değiştirmeye çalışmayın, olduğunuz gibi güzelsiniz.

 

Aşk bizi olduğumuz en iyi hale getirir

Sevdiğinizin yanında kendiniz olun ve onun da kendisi olmasına alan açın. Aşk zaten sizi en iyi halinize getiriyor, tadını çıkarın.

 

AŞIK MIYIM?

 

Yaş, aşkı tanımlayamaz

Yaş sadece bir rakam, siz anlaşabildiğiniz ve aranızda bir sorun yaratmadığı sürece buna takılmayın.

 

Küçük şeyler önemlidir

Beraber bir şeyler izlemek, yemek pişirmek, yürümek gibi aktiviteler çok değerlidir. Birbirinize yapacağınız ufak jestler çok daha değerlidir. Unutmayın, küçük detaylar her zaman büyük farklar yaratır.

 

Aşkı en iyi anlatan 29 fotoğraf
+29
Old Love Yaşlı Aşk

 

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