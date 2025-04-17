Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden kadın usta adayı (WCM) Arya Aydoğan, 8 puanla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Satranç Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "WCM Arya Aydoğan Dünya Şampiyonu. Sporcumuz WCM Arya Aydoğan 16-17 Nisan tarihlerinde Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenenlenen Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası’nın 14 yaş kızlar kategorisini 8 puanla şampiyon olarak tamamladı. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Arya Aydoğan kimdir?

Arya Aydoğan 2011 yılında Bursa’da doğdu. 6 yaşında satranca başlayan sporcu, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste hem Avrupa Okullar Şampiyonu hem de Türkiye Yaş Grupları Şampiyonu oldu. Verdiği demeçlerde satrançtaki başarısını satranca olan sevgisinden kaynaklandığını dile getiren Aydoğan, 2021 yılında henüz 10 yaşında katıldığı Avrupa Okullar Hızlı Satranç Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırmıştı.

Satrancın ona kazandırdıklarını “Farklı bakış açıları geliştirmemi sağladı. Her konuda kendimi geliştirmeme yardımcı oldu, sabırlı olmayı öğretti. Farklı insan, ülke ve kültürleri tanımama katkı sağladı” diyerek anlatan Arya Aydoğan, Türkiye’nin en iyi satranç oyuncusu olmak ve Dünya’nın en iyi oyuncuları arasında yer almak istiyor.

Satranca başladığından bu yana önemli başarılar elde eden Arya Aydoğan, 2024 yılında İrlanda’da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. 2023 yılında düzenlenen FIDE Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda U12 Kızlar kategorisinde ise Dünya 9’uncusu olmuştu. Aydoğan aynı yıl 2023 Avrupa Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası 12 Yaş Kızlar Kategorisi Avrupa Şampiyonluğu ve 2023 Avrupa Yaş Grupları Hızlı Satranç Şampiyonası 12 Yaş Kızlar Kategorisi Avrupa Üçüncülüğü elde etmişti.

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