Artık beni güzel bulmuyor

Eşimin artık beni güzel bulmadığını düşünüyorum...

Artık beni güzel bulmuyor
İlişki
05 Kasım 2020 Perşembe

Merhaba ben 41 yaşındayım ve 9 yıllık bir evliliğim var. Evlenmeden önce ve evliliğimin ilk yılları sporla uğraşan, devamlı olarak formunu korumaya özen gösteren ve kilosu pek de oynamayan bir kadındım. Eskiden vücudumu benim de daha güzel bulduğumu söylemeliyim. Fakat insan yaş aldıkça fikirleri, vücudu ve çevresindekiler bile değişiyor. Şimdilerde ise aşırı kilom bulunmamakla birlikte eski görüntümü kaybettiğimi net olarak söyleyebilirim. Eskiden olduğu gibi aynaya baktığımda fit bir kadın görmüyorum artık, öyle olmama gerek yok biliyorum fakat kendimi öyle daha mutlu hissediyordum.


2 çocuktan sonra vücudum iyice değişti ve hamileliğimde aldığım kiloları hiçbir zaman tamamen veremedim. Azımsanacak fazlalıklar da olsa bana fazla geliyor. Gözümde mi büyütüyorum bilmiyorum fakat öyle hissediyorum nedense.


Eşim her zaman vücudunu korudu, pek değişmedi vücudu. Kilosu ben onu tanıdığımdan beri 3-5 kilo ancak oynamıştır. O, ben onu bildim bileli fiziğine dikkat eder. Bunu dikkat çekmek için değil de kendisini iyi hissettiği ve sağlıklı kalmayı sevdiği için yaptığını biliyorum. "Keşke ben de onun gibi küçük değişiklikler geçirseydim." diye hayıflanıyorum kendi kendime bazen.


Beni artık beğenmediği hissine nereden kapıldığıma gelecek olursak son zamanlarda giyimimle ilgili birtakım eleştiriler yapmaya başladı. Bunlar kısıtlayıcı değildi. Üzerimdeki kıyafetin yakışıp yakışmadığını sorduğumda bana eskisinden daha eleştirel bir gözle baktığını fark ettim. Artık eskisi gibi olumsuz yorumlar yapmaktan çekinmiyor, fikirlerini "dan" diye söylüyor. Yakışmadıysa yakışmadığını söylüyor. Hoş, ben de eski kıyafetlerimi üzerime eskisi gibi yakıştırmıyorum ama doğrudan fikirlerini ifade etmesi bana iyi gelmiyor. Belki de böyle direkt konuşup beni motive etmeye çalışıyordur, bilmiyorum. Umarım öyledir fakat değilse üzüleceğim...


Rumuz: Sevim

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