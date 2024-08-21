Antidepresan kullanmak adet döngüsünü etkiler mi?

Depresyon ve anksiyete gibi mental sağlık problemlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan SSRI (Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) sınıfı antidepresanlar, bazı kişilerde yan etkiler görülmesine neden olabiliyor. Bu ilaçların bazı yan etkilerinin, adet döngüsünde değişikliklere de neden olabileceği ortaya kondu.

Yapılan araştırmalar citalopram, fluoksetin, escitalopram ve sertralin gibi etken maddeler içeren SSRI türü antidepresanların adet kanamasında düzensizlikler, ağır kanama veya regl gecikmesi gibi belirtilere yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, SSRI’ların regl üzerindeki etkisinin tam olarak nasıl gerçekleştiğini hala araştırıyor. Ancak, bu ilaçların bazı hormonlar üzerinde etkili olabileceği ve bu hormonların menstrual döngüdeki rolü nedeniyle bu tür yan etkilerin ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

Antidepresanlar hormonal dengeyi etkiliyor

Cleveland Clinic’te görev yapan Dr. Gurdeep S. Sareen’e göre, SSRI türü antidepresanlar prolaktin seviyelerini artırarak adet döngüsünde düzensizliklere neden olabilir. Prolaktin, hipofiz bezinden salgılanan ve genellikle emzirme sürecinde süt üretimini uyaran bir hormondur. Ancak, prolaktin seviyelerinin normalden yüksek olması, vücuttaki hormon dengesini bozabilir.

Bu hormonal dengesizlik, adet döngüsünde düzensizliklere, adet gecikmelerine veya adet görememe durumuna (amenore) yol açabilir. Prolaktin ayrıca diğer hormonların, özellikle de östrojen ve progesteronun seviyelerini etkileyerek, menstrual döngünün normal işleyişini bozabilir. Bu durum, kadınların düzenli bir şekilde adet görmelerini engelleyebilir ve çeşitli üreme sağlığı sorunlarına yol açabilir. Dr. Sareen, bu tür yan etkiler yaşayan kadınların mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmalarını ve gerekirse ilaç tedavilerinde düzenleme yapmalarını öneriyor.

SSRI’lar genellikle güvenli kabul edilse de, bazı durumlarda kadınlar bu ilaçları kullanırken regl düzensizlikleri yaşayabilirler. Bu durumlar genellikle nadir olup, genellikle ilacı bıraktıktan sonra düzelir. Öte yandan, fluoksetin içeren SSRI’lar, ağır regl kanamalarıyla da ilişkilendirilmiştir. Bu tür yan etkiler genellikle ilacın bırakılmasından sonra düzelme gösterir.

Ayrıca, SSRI’lar intermenstrual kanama (regl dönemleri arasında lekelenme) gibi diğer düzensizliklere de yol açabilir. Bu durum, genellikle SSRI kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir ve ilacın kesilmesiyle birlikte düzelebilir.

SSRI’ların regl dönemine etkisini yönetmek

Regl düzensizlikleri yaşıyorsanız, kullandığınız SSRI türevi antidepresan hakkında doktorunuzla konuşmanız önemli. Bu türdeki antidepresanları birdenbire bırakmak tehlikeli olabileceğinden, ilacı bırakmadan veya değiştirmeden önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız. Dr. Gurdeep S. Sareen’e göre, doz ayarlamaları veya farklı bir ilaca geçiş, bu tür yan etkileri yönetmenin bir yolu olabilir.

Sonuç olarak, SSRI’lar adet döngüsünde bazı değişikliklere neden olabilir, ancak bu yan etkilerin görülme olasılığı kişiden kişiye değişir. Eğer regl düzensizlikleri yaşıyorsanız, bu durumu ciddiye almalı ve bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız.

Kaynak: Sarah Bence. "How SSRIs Affect Periods". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/can-ssris-can-affect-your-period-8645186. (21.05.2024).