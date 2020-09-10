Annem kedimizden nefret ediyor

Annem neden olduğunu bilmeden yeni aldığımız kedimizden nefret ediyor, üstelik alırken itiraz etmeyen de kendisiydi. Ben normalde petshoptan hayvan alınmasıa karşıyım, benim haberim olmadan annem ve babam gidip almışlar. Madem aldınız o zaman bu hayvana bakacağız diyorum. Her gün akşam kalmasına karar veriyoruz, sabah yine saçma bir durumla karşı karşıya kalıyoruz, annem sürekli kötü hissettiğini ve kedinin gitmesi gerektiğini söylüyor. Kediye de deli gibi masraf yaptılar ve kim sahiplenir bilmiyoruz, petshop da geri almıyor. Ben kedinin evde kalmasını istiyorum ama annem temizlik takıntısı olduğu için istemiyor. Babam ise duruma hiç karışmıyor, yardımcı olmuyor, ben karışmam siz ne yaparsanız yapın diyor. Annemi bu halde görmek beni çok üzüyor ama kedi de artık bize alıştı onu da göndermek istemiyorum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum.

Rumuz: kedicik