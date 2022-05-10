Anneliğe geçiş kutlaması nedir?

Anne adaylarına bebek doğmadan önce şefkat göstermenin, iyi dileklerde ve dualarda bulunmanın yollarından biri, annelliğe geçiş töreni düzenlemek ve anneliği kutsamaktan geçiyor. Bu etkinlik, bebek doğmadan önce adayına ilham vermek ve onu motive etmek için yapılır. Anne adayının hayatında yer alan sevdiği ve önemli yere sahip kadınların bir araya gelmesiyle düzenlenen bu tören ile bebeğe güven ve sevgi dolu bir ortama geleceğini hissettirebilirsiniz.

Anneliğe geçiş töreninde ne yapılır?

Bu törende gelen misafirlerden iki şey getirmeleri istenebilir: hamilelik, doğum veya annelikle ilgili bir şiir, şarkı, dua veya yazı; ve doğurganlığı, doğumu veya anneliği simgeleyen bir boncuk...

Anneliğe geçiş töreni sırasında, hamile kadın ve misafirlerinin toplanması için bir alan yapılır, anne adayı ortada olur - sonuçta, etkinliğin odak noktası odur. Samimi bir ortam oluşturmaya yardımcı olmak için yaratıcı olabilir ve mumlar ve çiçekler kullanabilirsiniz. Herkes bir araya geldikten sonra, misafirler annelik ve doğurganlık ile ilgili getirdikleri yazıları okur, iyi dilekler diler, dualar okur ve boncukları bir araya getirir, bu boncukları anne doğum sırasında takabilir (veya tercih ederse yakınlarda tutabilir!). Boncuklar, sahip olduğu tüm sevgi ve desteğin bir hatırlatıcısıdır. Doğum bazen zorlayıcı olabilir, bu nedenle annenin bebeği dünyayagetirirken arkadaşlarının ve ailesinin gücünü yanında hissetmesi önemlidir.

Anneliğe geçiş kutlaması nasıl yapılır?

Anneliğe geçiş kutlaması 5 adımda gerçekleşir:

1- Başlangıç: Ritüel alanı oluşturulur.

2- Geçiş: Ne için toplanıldığı belirtilir.

3- Odaklanma: Anne adayına iyi gelecek şeyler yapılır, deyim yerindeyse anne adayı şımartılır.

4- Tamamlama: Enerjiyi yükseltecek hareketler yapılır.

5- Şölen: Ritüellerin tamamlanmasının ardından kutlama yapılır.

Anneliğin kutsanması, anneliğe geçiş töreni hakkında daha fazla okuma yapmak istiyorsanız Özge Taşkın'ın "Anneliğin kutsanması" yazısını okuyabilirsiniz.

Referanslar:

Kylie McConville. "What Is a Mother's Blessing?". Şuradan alındı: https://www.thebump.com/a/mothers-blessing-way (27.04.2017).