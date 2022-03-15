Annelerimiz anlaşamıyor

2 yıllık ilişkimiz süresince annelerimizi bir türlü birbirlerine ısındıramadık...

Annelerimiz anlaşamıyor
İlişki
15 Mart 2022 Salı

Mutlu giden bir ilişkinin içinde ailelerin anlaşamaması ne kadar zormuş... İlişkim ne kadar huzurlu olursa olsun tek başına bizim anlaşmamız yetmiyor galiba. Biz birbirini uzun yıllardır tanıyan ve arkadaşlığı zamanla ilişkiye dönüşmüş bir çiftiz. 2 yıllık ilişkimiz süresince annelerimizi bir türlü birbirlerine ısındıramadık.


Ciddi düşündüğümüz bir ilişkimiz olduğu ve evlenmek istediğimiz için birkaç kere ailelerimizi buluşturma fırsatımız oldu. Fakat bu buluşmalarda babalarımız oldukça iyi anlaşırken annelerimiz her sohbette birbirinden farklı fikirler sunmak için adeta yarıştılar. İlk başta bu durumu garipsesek de bu durumu onlarla bilerek paylaşmadık ki durum iyice büyümesin.


Bu durumu erkek arkadaşımla çok fazla konuşur olduk. Hatta bir keresinde ikimiz de kendi annelerimize hak verdiğimiz için bu konu hakkında tartıştık bile. Sonrasında bunun için tartıştığımıza biz de şaşırdık maalesef. İkimiz de birbirimizin aileleriyle iyi anlaşırken bu sorunun sadece annelerimizin arasında çıkması da bize bir hayli ilginç geliyor.


Bir türlü yıldızları uyuşmadığını söyleyebilirim. Bunu anneme sorsam mı bilemiyorum açıkçası. Annem genelde dik başlı biridir ve bildiğini okur. Enerjisinin uyuşmadığını söylese ne diyeceğim ki zaten? Umarım bu durum her zaman böyle sürmez ama belki de biz müdahale etmedikçe durum daha da kötüleşecektir...

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