Anne gripken emzirebilir mi?

Bugünlerde 7’den 70’e pek çok kişi griple mücadele ederken, en büyük endişeyi emziren anneler yaşıyor. Zira onlar, bir yandan da ‘acaba emzirirken grip virüsü sütümden bebeğime geçer mi?’, ‘emzirmeye ara mı vermeliyim? ya da devam mı etmeliyim?’ şeklindeki soru işaretleriyle ikilemde kalıyor. Bazıları ise doğrudan ‘virüs sütten bebeğe de geçer’ hurafesine inanarak emzirmeyi kesiyor!

Dr. Çiğdem Yavrucu, grip olan annelere mutlaka dikkat etmeleri gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, emziren annelerin gripken aksine daha çok emzirmeleri gerektiğini ancak bazı kurallara dikkat edilmesinin şart olduğunu belirterek “Gripken emzirmeye ara vermek bebeğe daha fazla zararı dokunan bir durumdur. Çünkü emzirirken virüsle enfekte olan annenin vücudunda bu virüse karşı gelişmiş olan antikorlar emzirme yoluyla bebeğe geçip, bebeğin hastalanmasında önleyici etki yapacakken, emzirmenin kesilmesi ile bu duruma engel olmuş oluruz. Üstelik bebeği enfeksiyonlardan kansere dek birçok hastalıktan koruyucu özelliği olan anne sütünden mahrum etmiş oluruz. Dolayısıyla bazı kurallara mutlaka dikkat etmek kaydıyla, gripken de bebeğinizi doğal, koruyucu bir ilaç olan anne sütü ile besleyin, bol bol emzirin, bitkinseniz de sütünüzü sağarak bebeğinizi beslemeye devam edin” diyor.

Gripken öpmeyin

Grip virüsü solunum yoluyla, öksürük, hapşırık gibi damlacık yoluyla yayıldığı için emzirirken nefesinizin doğrudan bebeğinize doğru olmamasına dikkat edin. Ne kadar isteseniz de gripken bebeğinizi öpmeyin, ziyarete gelenlere de öpmemeleri için uygun bir dille belirtin. Maske kullanmak bebeğinizi korumaya yardımcı etki sağladığından hem ev içinde hem de emzirirken maske takın.

Maskenizi 20 dakikada bir değiştirin

Maske kadar maskenin doğru kullanılması da bir o kadar önemli. Maskenizi her 20 dakikada bir yenisi ile değiştirin ve eskisini ortalıkta bırakmayın. Ağzı iyice kapatılmış bir poşet içerisinde çöpe atın.

Her emzirme öncesi ellerinizi mutlaka yıkayın

Grip virüsünün salgılar yoluyla yayılmasında eller çok önemli bir bulaş kaynağı. Bu nedenle özellikle maskeye dokunduktan sonra ya da emzirmeden önce ellerinizi sık sık yıkamanız koruyucu etki sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca annenin göğüs ucunun, kıyafetinin temiz olması da gribin bebeğinize bulaşmaması açısından son derece önemli.

Emzirme teknikleri

Odayı sık sık havalandırın

Gerek nefesiniz gerekse öksürüp hapşırırken odaya yayılan damlacıklar, uzun saatler havada asılı kalarak odadaki diğer kişilere kolaylıkla bulaşıyor. Hele de bebeğinizin bağışıklığı henüz güçlenmediği için damlacıklarla yayılan bu virüsler kolayca etkisini gösteriyor. Bu nedenle odaları sık sık havalandırın ve ortama temiz hava girmesini sağlayın.

Bol su için

Süt üretiminde birinci derecede etkin bir kaynak olan su, aynı zamanda enfeksiyon ajanlarının vücuttan atılmasında da önemli bir rol oynadığı için çok değerli bir koruyucu etki sağlıyor. Bu nedenle grip olursanız da mutlaka emzirmeye devam edin ve bu süreçte bol bol su için.

Uykusuz kalmayın

Emzirmek anne için oldukça yorucu bir tempo yarattığından annenin uykusuz kalmaması, dinlenmesi hem yeterli miktarda sütün oluşması hem de bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırıcı etki yarattığı için hastalıklara karşı ciddi düzeyde savunma sağlıyor. Bu nedenle uykusuz kalmamaya, fırsat buldukça şekerleme yapmaya özen gösterin.

Bu besinleri mutlaka tüketin!

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, gribe karşı vücut direncini artırabilmek için sağlıklı beslenmeniz şart. Hem gribe karşı korunmak hem de eğer gripseniz kolay atlatmak için bol taze sebze ve meyve, C vitamini içeren besinler tüketin. Proteinden zengin beslenmek süt miktarını artırdığı kadar bağışıklık sistemini de güçlendirdiğinden kırmızı etin yanı sıra haftada 2-3 gün mutlaka mevsim balığı, herhangi bir alerji durumunuz yoksa her gün yumurta tüketin. Eğer bebeğinizin süt alerjisi yoksa evde yapılmış yoğurt, kefir gibi probiyotik içeren besinler de bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tüketmeye özen gösterin.