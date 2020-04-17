30’dan sonra anne olmak sağlıklı!

30 yaşından sonra anne olmak

Yapılan araştırmalar 30 yaşından sonra çocuk sahibi olmanın aslında gayet sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor.

Yalnızca bir kuşak önce annelik yaşı için kabul edilen standartlar çok farklıydı; 25 yaşından sonra anne olmak ‘geç annelik’ olarak kabul ediliyordu. Oysa günümüzde eğitim ve kariyer gibi öncelikler nedeniyle kadınlar anne olmayı 30’lu yaşlara erteleyebiliyorlar.

Yaygın inanış, yaş ilerledikçe hamile kalmanın zorlaşmasının yanı sıra, hamileliğin de doğumun da daha riskli olabileceği yönünde. Oysa bilimsel araştırmalar aksini söylüyor. 30’lu yaşlarda anne olmak, belirli şartlar sağlandığında daha genç yaşlarda anne olmaktan çok da farklı değil.

30 yaşından sonra doğurmak ömrü uzatıyor!

Yapılan araştırmalar da 30 yaşını geçtikten sonra anne olmanın gayet normal, hatta daha erken yaştaki gebeliklere göre daha sağlıklı sonuçlara neden olabileceğini ortaya koyuyor.

ABD’deki Boston Üniversitesi yayını New England Centenerian Study’de yayınlanan araştırmaya göre, ileri yaşlarda anne olmak ömrü uzatabiliyor. Aynı şekilde Portekiz’deki Coimbra Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da 30 yaşından sonra doğum yapan kadınların daha uzun yaşadığını doğruluyor.

20’li yaşlarını tamamladıktan sonra anne olan kadınların genellikle eğitimli ve sağlıklı kadınlar olması, ilk çocuğunu doğurduktan sonra daha sağlıklı bir yaşam beklentisinin artması gibi etkenlerin geç yaşta anne olmanın daha uzun ve sağlıklı bir hayatı desteklemesine neden olduğu ifade ediliyor.

Herkes kadar dikkat edilmeli

Uzmanlar yine de, gebelik düşünen herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiği kadar, ileri yaş gebeliklerinde de sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi annenin ve bebeğin sağlığını koruyacak pratiklere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle gebe kalınmadan önceki sağlık kalitesinin yüksek olması, sigara ve alkol kullanılmaması, egzersiz alışkanlığı gibi faktörler, ileri yaşta sağlıklı bir gebelik ve annelik şansını arttırıyor.

Kadınların yaşlarının ilerledikçe yumurtalık rezervlerinin azalıyor olduğu gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda, 30 yaşı geçtikten sonra hamile kalmanın git gide zorlaştığı biliniyor. Ancak gerekli sağlık kontrollerinin zamanında yaptırılması, gerektiğinde tüp bebek, yumurta dondurma gibi teknolojilerden faydalanılması da günümüzde gebelik şansını arttıran faktörler arasında.